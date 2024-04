Demanen ajuda per trobar Adnane, un menor desaparegut a Terrassa

per Pau Arriaga Pérez

Els Mossos d'Esquadra han demanat la col·laboració ciutadana per localitzar un menor d'edat que ha desaparegut a Terrassa, una de les capitals del Vallès Occidental.

El seu nom és Adnane, i encara que no se n'ha especificat l'edat, se sap que és un jove que porta desaparegut, com a mínim, des de dimecres passat 10.

És prim i porta els cabells curts, negres i arrissats. Sobre la vestimenta que feia el dia que va desaparèixer s'informa que portava uns pantalons texans de color negre, anava amb sabatilles blanques i negres i un jersei de color blanc i negre, amb un logotip amb el número 67.

La seva família va denunciar la seva desaparició davant de la policia de Catalunya, el procediment habitual en aquests casos.

De fet, encara que hi ha la falsa creença que cal esperar 24 hores per interposar una denúncia, la realitat és que no és així; l'Oficina d'Atenció a les Famílies de Persones Desaparegudes dels Mossos és qui s'encarrega de gestionar aquests casos.

Col·laboració ciutadana

De fet, aquesta petició a la ciutadania per col·laborar en la recerca és una pràctica habitual quan desapareix alguna persona, al punt de Catalunya on això passi.

Precisament l'ajuda dels veïns (en aquest cas, de Barcelona), va permetre que dimecres passat 10 els Mossos anunciessin que s'havia trobat, sa i estalvi, David, un home de 65 anys que havia desaparegut dilluns passat 8 en un dels barris de la capital de Catalunya.

L'Oficina d'Atenció a les Famílies de Persones Desaparegudes ofereix un seguiment individualitzat de cada cas. Es pot contactar amb aquest servei escrivint per correu electrònic a l'adreça persones.desaparegudes@gencat.cat i trucant al telèfon 937 137 137, de dilluns a divendres laborables, de 9:00 a 14:00.