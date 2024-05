Denunciada per llançar 'femtes i orins humans' al despatx d'un alcalde

Una dona ha estat denunciada davant la Guàrdia Civil després que acudís durant el matí d'aquest divendres a l'Ajuntament de Garrucha (Almeria) i suposadament llançara un pot que contenia " femtes i orins humans" al despatx del tinent d'alcalde de la localitat, Álvaro Ramos a qui hauria anomenat "porc".

El mateix regidor ha interposat la denúncia contra la dona "veïna de la localitat i mare d'un exregidor de la corporació municipal" en què a més ha sol·licitat una ordre d'allunyament de la denunciada respecte a l'alcalde del municipi, Pedro Zamora (PP) , l'Ajuntament i ell mateix.

Segons recull l'acta de l'atestat, el regidor es trobava al seu despatx quan s'hi ha personat la denunciada, que tenia una cita per fer gestions relatives a les vies públiques.

Tot i això, en el moment d'accedir-hi, la dona li hauria dit al tinent alcalde "Com ets un porc, aquí tens la merda", i hauria tret de la bossa una petita galleda amb " femtes i orins humans" que hauria escampat pel butaca de l'oficina i la taula del despatx, cosa que ha quedat documentada a través de fotografies.

Després d'aquests actes, la dona s'hauria dirigit a Ramos i li hauria dit "la propera vegada que parlis de la meva família et juro que faig que te la mengis, ets merda i has de menjar merda" així com "no se't pot tocar perquè ets minusvàlid", d'acord amb la denúncia presentada, que s'ha acompanyat per l'informe d'una funcionària que es trobava al moment dels fets al despatx igual que l'alcalde i una assessora.

La mateixa funcionària detalla a l'informe que acompanya la denúncia que l'edil la va requerir perquè aixequés acta de les manifestacions de la denunciada abans que comencés la reunió, advertint-li que aquesta seria "tensa" i dóna compte dels fets i insults .

La denúncia afegeix que després de produir-se els fets, haurien instat la dona a abandonar el despatx, i això s'hauria oposat mentre "proferia insults de tota mena", de manera que hauria hagut d'acudir la Policia Local per expulsar-la del consistori .

De la mateixa manera, es recull que la dona hauria manifestat haver gravat una conversa mantinguda amb l'alcalde el 26 de març passat "sense el seu consentiment" en què li hauria dit que si Ramos "tornava a parlar de la seva família, se n'assabentaria" ", instat al primer edil que "prengués les mesures que degués prendre" entre "insults".