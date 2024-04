Denunciat un cas de brutalitat policial contra dos homes negres a Madrid

**Incident de Violència Policial a Lavapiés Desata Preocupació i Respostes Polítiques**

Un recent incident de presumpta violència policial al cèntric barri madrileny de Lavapiés ha generat alarma i ha provocat una sèrie de reaccions tant de ciutadans com de líders polítics. El succés, captat en vídeo per un testimoni, mostra dos agents de la Policia Nacional agredint dos homes negres en plena via pública.

Segons informacions obtingudes per infoLibre, els fets van tenir lloc al carrer València divendres al matí, on es reportava una baralla entre quatre individus, possiblement relacionada amb drogues. Al vídeo, s'observa com un dels homes és immobilitzat i copejat a terra, mentre que un altre és agredit per un agent amb una porra.

La Policia Nacional, en defensa seva, ha argumentat que l'actuació es va emmarcar en una intervenció més àmplia per separar els individus involucrats en la baralla. Els homes agredits van ser detinguts i enfronten càrrecs d'atemptat contra agents de l'autoritat, desobediència i delictes relacionats amb drogues. A més, es reporta que un agent va resultar lesionat i un vehicle policial va ser danyat pels cops rebuts.

Davant la difusió del vídeo a les xarxes socials, diversos polítics han expressat la seva preocupació i han exigit explicacions al Ministeri de l'Interior. Iñigo Errejón, diputat de Sumar, va anunciar a través del seu compte de Twitter que la seva formació ha registrat una petició al Congrés per obtenir aclariments sobre l'incident. Segons Errejón, l?ús de la força semblava excessiu i no s'ajustava a un protocol d'actuació policial mesurat.

A més, altres membres de Sumar i Podemos, inclosa la secretària general Ione Belarra i el secretari d'Antirracisme Serigne Mbaye, han denunciat la violència policial i han instat a prendre mesures sobre això. Isa Serra, portaveu de Podem a l'Assemblea de Madrid, i Manuela Bergerot, portaveu de Más Madrid, també han expressat el seu rebuig a través de les xarxes socials.