Desallotgen una escola després de trobar una granada sense detonar als voltants

per Helena Celma

L'escola Bordesley Green Girls, situada a Birmingham, ha estat evacuada aquest dilluns a la tarda després de trobar una magrana sense detonar en un jardí proper. Les autoritats, inclòs el Servei de Bombers de West Midlands i la Policia, es van mobilitzar immediatament per garantir la seguretat de les estudiants i el personal.

Els pares de les alumnes van ser notificats perquè s'acostessin al lloc i recollissin les seves filles des d'un punt segur a la intersecció de Denbigh Street i Cherrywood Road, evitant l'àrea de risc. L'evacuació es va fer com una mesura de precaució mentre l'Equip de Desactivació d'Explosius de l'Exèrcit (EOD) venia per avaluar i manejar la situació.

La magrana va ser descoberta per membres del públic, cosa que va portar a la ràpida resposta de les autoritats. La policia de West Midlands va confirmar que s'havia establert un cordó de seguretat al voltant de l'àrea on es va trobar l'artefacte, i les propietats veïnes també van ser evacuades per seguretat.

No és la primera vegada que cal activar un protocol d'emergència per un motiu similar, i és que al febrer, a Plymouth, les autoritats van evacuar àrees extenses i, en alguns casos, han decidit detonar els dispositius de manera controlada per neutralitzar qualsevol risc.

El Servei de Bombers de West Midlands va comunicar a través de X (anteriorment anomenat Twitter) que l'evacuació de l'escola va ser una mesura preventiva i va subratllar la importància de la seguretat dels estudiants i el personal. A més, van aconsellar als pares mantenir-se allunyats de l'àrea restringida mentre es duien a terme les operacions de desactivació.

Aquest esdeveniment a Birmingham subratlla la contínua importància de la vigilància pública i la ràpida resposta de les autoritats davant de potencials amenaces. Afortunadament, la situació va ser manejada sense incidents més grans, i s'espera que el retorn a la normalitat a l'escola sigui aviat.

La comunitat ha mostrat el seu suport i comprensió davant de les mesures preses, reconeixent que la seguretat de les alumnes i el personal és primordial. Aquests tipus d'incidents, encara que alarmants, demostren l'eficàcia dels protocols d'emergència i la coordinació entre diferents serveis de seguretat per protegir la població.