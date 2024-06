Desallotgen el Teatre Goya de Barcelona per un petit incendi

Un petit incendi al Teatre Goya de Barcelona va obligar aquest diumenge passat a desallotjar-lo a la tarda, sense causar afectats, i van haver d'acudir-hi els Bombers de Barcelona.

Les causes van ser un curtcircuit a les màquines d'aire condicionat, cosa que va causar l'aparició de fum, segons informen fonts de l'Ajuntament de Barcelona.

Bombers va rebre l'avís cap a les 19.15 hores, va anar amb set dotacions i en arribar ja s'havia desallotjat.

Teatre Goya de Barcelona

El Teatre Goya de Barcelona és una de les joies arquitectòniques i culturals més emblemàtiques de la ciutat comtal. Situat al barri cèntric de l'Eixample, aquest teatre ha estat un punt de referència per a la vida cultural i artística de Barcelona des de la seva inauguració el 1916.

El Teatre Goya va ser originalment concebut com un cinema, reflectint la creixent popularitat del setè art a principis del segle XX. Tot i això, el seu disseny arquitectònic, obra de l'arquitecte Jaume Torres i Grau, el va dotar d'una versatilitat que va permetre la seva adaptació ràpida per acollir representacions teatrals. Aquesta dualitat ha estat una constant a la seva història, fent del Goya un espai dinàmic que ha sabut evolucionar amb els temps.

Al llarg de més d'un segle d'existència, el Teatre Goya ha tingut una gran varietat d'espectacles, des d'obres teatrals clàssiques i contemporànies fins a concerts, esdeveniments de dansa i projeccions cinematogràfiques. El seu escenari ha estat trepitjat per algunes de les figures més importants del teatre espanyol i català, consolidant-se com un bastió de la cultura a la ciutat.

El 2004, el teatre va tancar les portes temporalment per sotmetre's a una profunda renovació. L'objectiu era preservar la seva essència històrica mentre se'n modernitzaven les instal·lacions per complir les exigències tècniques i de confort actuals. La reobertura el 2008 va ser un esdeveniment significatiu per als amants de les arts escèniques, marcant l'inici d'una nova etapa per al Goya.

Avui dia, el Teatre Goya continua sent un pilar fonamental a l'oferta cultural de Barcelona. Amb una programació variada que inclou des de grans produccions teatrals fins a esdeveniments de petit format, el Goya continua atraient un públic divers i apassionat. La seva capacitat per adaptar-se als canvis i mantenir-se rellevant en el panorama cultural competitiu és un testimoni de la seva importància i llegat.