Desarticulada una xarxa que extorsionava 100 persones a webs de cites

La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització que presumptament va extorsionar més de 100 víctimes a Espanya a través de la publicació d'anuncis ficticis en plataformes de cites en línia amb contingut sexual. En l'operació han estat detingudes 34 persones i investigades 27 més.

A més, s'han fet set registres domiciliaris a les localitats de València, Burjassot, Alfafar, Sedaví i Tous, on s'han intervingut 50 telèfons mòbils, targetes bancàries, 6.505 euros en efectiu, 180 grams d'haixix, 281 grams de marihuana i 164 grams d'amfetamines, així com armes prohibides (defensa extensible, esprai de defensa personal i matxet de grans dimensions) i càmeres espies.

També han confiscat joies, rellotges, material informàtic i electrònic, documentació falsa utilitza pels presumptes autors i documentació de tercers, targetes bancàries a nom de víctimes d'extorsió i mules econòmiques, ha informat l'institut armat en un comunicat.

Igualment, s'han realitzat diverses inspeccions a locutoris de València, que, segons sembla, l'organització va utilitzar per donar d'alta més de 500 línies de telèfon amb identitats falses.

ANUNCIS FICTICIS EN PLATAFORMES DE CITES

L'organització publicava anuncis ficticis a plataformes de cites en línia amb contingut sexual. Els clients d'aquests serveis feien trucades a la presumpta casa de cites per concertar una trobada, moment en què els perjudicats es convertien en víctimes de l'organització a qui exigien pagaments de diners.

L'organització investigava minuciosament la privadesa de les víctimes per obtenir tota la informació possible per utilitzar-la amb posterioritat. Un cop recopilades les dades, feien una trucada telefònica a les víctimes fent-se passar per integrants de màfies de l'Est, que estaven "enfadats" perquè "els havien fet perdre el temps a ell ia les seves noies".

Els presumptes autors fins i tot feien ús de vídeos de persones torturades que es negaven a pagar, així com vídeos mostrant individus emmascarats empunyant armes de foc o matxets de grans dimensions. De vegades, extorsionaven les víctimes fins que aquestes esgotaven els seus fons i després els exigien que sol·licitessin préstecs personals fins a deixar-les a la ruïna.

Els pagaments realitzats per les víctimes s'ingressaven en comptes bancaris de persones que actuaven com a mules econòmiques, cedint les dades personals a canvi d'un benefici econòmic. Aquestes persones eren reclutades al carrer pels membres de l'organització que ocupaven llocs jeràrquics superiors, cosa que dificultava la investigació.

Blanqueig dels diners en locals de joc

Un dels líders de l'organització, assidu a locals de joc i cases d'apostes, feia servir aquests establiments per blanquejar gran part dels diners que ingressaven els perjudicats al compte de les mules econòmiques. A través dels dispensadors d'efectiu de què disposen aquests llocs aconseguien burlar les limitacions establertes per les entitats bancàries per a l'extracció de diners als caixers automàtics.

En aquest sentit, la Guàrdia Civil investiga dues treballadores d'una casa d'apostes per la seva presumpta col·laboració en el blanqueig dels diners.

Una de les víctimes, després de ser extorsionada per l'organització, va haver de ser atesa durant mesos per psicòlegs especialitzats, que li van diagnosticar seqüeles psicològiques greus. Una altra va ser segrestada a la localitat de Benassal (Castelló), on va ser obligada a pujar a una furgoneta. Li van col·locar una bossa de plàstic al cap i un ganivet de grans dimensions al coll i la van obligar a anar al banc per treure tots els diners del seu compte bancari.

Així mateix, es va detectar que l'organització també duia a terme estafes bancàries en fer-se passar pel departament de seguretat de diverses entitats financeres. Els estafadors, a través de campanyes de pesca, obtenien les dades bancàries de les víctimes i accedien als seus comptes bancaris. Una d'aquestes víctimes va ser una dona gran de més de 70 anys malalta d'Alzheimer.

Fins ara s'han detectat, de l'anàlisi de més de 100 productes financers utilitzats per l'organització, més de 100 possibles víctimes que no han pres la decisió d'interposar cap denúncia per la por infosa pels autors dels fets. L'organització criminal podria haver obtingut un benefici econòmic superior a 250.000 euros.

Als detinguts se'ls atribueixen els presumptes delictes de pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals, extorsió, segrest, lesions, estafa, robatori amb força, falsificació documental, possessió il·lícita d'armes i delictes contra la salut pública.

Les detencions han tingut lloc a diverses localitats valencianes: Alfafar, Burjassot, Benigamin, Xiva, Llíria, Manises, Sedaví, Sagunt, Tous, València i Xàtiva. Les diligències han estat lliurades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció Número 4 de Moncada (València).