Desarticulen una organització de trànsit de persones a Tarragona

La Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desarticulat a Tarragona una organització de tràfic de persones per a explotació laboral, amb 12 detinguts a Torredembarra, Reus i Tarragona capital, a més d'Itàlia, i han alliberat 46 víctimes.

Les víctimes arribaven de Colòmbia a Espanya amb la promesa d'un contracte de pràctiques d'hostaleria per 500 euros mensuals, però arribaven a treballar 15 hores diàries i alguns cobraven 20 euros com a màxim, informa el Ministeri de l'Interior aquest divendres en un comunicat.

Pel que fa als 12 detinguts (ja s'ha decretat presó per a 3), han estat arrestats per presumpta pertinença a organització criminal, tracta d'éssers humans amb finalitat d'explotació laboral, afavoriment de la immigració, detenció il·legal i falsedat documental.

Hi ha hagut 10 entrades i registres, on s'han intervingut dues armes detonadores, més de 22.000 euros en efectiu, documentació i material informàtic.

Recerca des d'octubre

La investigació va començar a l'octubre quan es va saber de persones d'origen colombià que treballaven amb horari abusiu, sense contracte ni documentació d'estada legal, a més d'estar controlats per l'organització amb càmeres de vigilància a les vivendes on les allotjades, "amuntegades a les habitacions" .

Viatjaven de Colòmbia a Espanya, on les condicions eren molt diferents del contracte que havien signat, i l'organització també els havia donat la documentació i els tràmits necessaris per viatjar, per la qual cosa les víctimes contreien amb l'organització un deute, que "cada vegada es feia gran per així descomptar-los directament els diners del salari”.

La promesa era un contracte en pràctiques d'estudiant d'hostaleria de 4 hores diàries amb 2 dies de descans setmanal, vacances per any de contracte i sou inicial de 500 euros mensuals, però les jornades arribaven a ser de 12-15 hores cada dia , i el descans setmanal es donava molt poques vegades, i sense vacances.

Algunes víctimes arribaven com a turistes i l'organització els obligava a apuntar-se a cursos de formació, en convivència amb els centres que les havien d'impartir, però els cursos no es feien i no obstant se'ls cobraven.

L'organització també controlava les baixes mèdiques i els donaven fàrmacs potents sense recepta mèdica perquè continuessin treballant.

El jutjat d'instrucció ha ordenat clausurar els 4 locals de restauració que feia servir l'organització.