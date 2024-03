Descobreixen un calendari amb fotos pujades de to en una sala de professors

per Helena Celma

Una escola secundària a Queensland, Austràlia, ha estat objecte de crítiques després que es filtrés al públic un calendari ple de fotografies d'una controvertida sessió fotogràfica del personal.

Les imatges mostren el personal de l'Escola Secundària Estatal Balmoral, ubicada als suburbis de l'interior de Brisbane, posant en diverses posicions comprometedores, incloent una mestra vestida com a monja i una altra lluint un manquini daurat brillant.

Segons informes de The Courier Mail, les fotografies es van imprimir en un calendari del personal per a l'any 2023, que estava exposat a la sala de professors.

Segons s'ha pogut saber, un informant va mostrar la seva preocupació sobre el calendari després que ja s'haguessin queixat prèviament al desembre, però els professors van negar-ne l'existència.

L'escola és dins de l'electorat de la ministra d'Educació de l'estat, Dianne Farmer.

Les imatges mostren la mestra vestida amb el mankini daurat en una posició comprometedora, mentre que una altra mestra vestida amb un hàbit de monja col·loca el peu sobre l'esquena de la primera. Una altra imatge mostra un professor abocant un cartó de llet sobre un altre professor.

| NYPost

Les reaccions del públic davant de les fotografies filtrades han estat diverses: alguns consideren que creuen els límits, mentre que altres opinen que no haurien de ser preses de debò.

L'exdirectora de Queensland, Tracy Tully, va expressar la seva indignació, qualificant la situació com "un total menyspreu envers el respecte cap a l'escola, els pares, la comunitat, els estudiants i els altres professors".

D'altra banda, el senador de Queensland, Matt Canavan, va comentar al programa Today que, encara que no volia ser mojigat, la situació probablement sigui més vergonyosa per al personal que per a qualsevol altra persona.

Un portaveu del Departament d'Educació va esmentar que esperen que tot el personal compleixi alts estàndards de comportament i conducta, i que actualment estan investigant l'assumpte, sense poder proporcionar més informació a causa de les obligacions de privadesa dels empleats.