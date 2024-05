Desmantellat un punt de venda d'heroïna a un domicili a Cornellà de Llobregat

per Gabriel Izcovich

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un punt de venda d'heroïna en un domicili de Cornellà de Llobregat (Barcelona) i han detingut els residents habituals, dos homes de 75 i 57 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, informa aquest dissabte la policia catalana en un comunicat.

La investigació va començar el mes de març passat, després de les queixes dels veïns del barri per la presència de xeringues abandonades a la via pública, al barri de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat.

Els agents van comprovar que hi havia una gran quantitat de persones que accedien a un mateix edifici a qualsevol hora del dia i, a més, van verificar com alguna s'injectava amb xeringues a la via pública la dosi d'heroïna que acabaven d'adquirir.

Un cop els agents van tenir les proves necessàries per acreditar l'activitat delictiva, van portar a terme dimarts 21 de maig passat una entrada i escorcoll amb autorització judicial al domicili d'aquest edifici.

Els agents van localitzar a la vivenda 60 grams d'heroïna amagats, bàscules electròniques de precisió per al pesatge de droga i diners en efectiu, i els investigats han passat a disposició judicial del Jutjat de Guàrdia de Cornellà de Llobregat.