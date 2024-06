Desmantellen una xarxa de 16 pederastes a Barcelona que gravaven les agressions sexuals

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat a Barcelona una trama de 16 pederastes --tres estan a la presó-- presumptament relacionats amb agressions sexuals grupals gravades en vídeo a menors d'entre 12 i 16 anys que eren captats a través d'aplicacions de cites i xarxes socials.

Així ho han explicat en una roda de premsa aquest divendres el cap de l'Àrea Central del Cibercrim de la Divisió de Recerca Criminal (DIC), l'inspector Josep Antoni López Garzón i el caporal David López.

A més, els agents han identificat 11 víctimes --dues noies i nou nois--, i segueixen investigant per identificar 14 menors més que apareixen al material gràfic recollit ia 14 agressors més. López ha explicat que la investigació es va iniciar el 2021 amb la denúncia d'un menor, i s'ha desenvolupat en tres fases, que han permès identificar els presumptes agressors i el principal investigat i màxim responsable de la trama.

ANTECEDENTS POLICIALS

El cap de la trama tenia antecedents policials per un presumpte delicte de prostitució de menors a València el 2010, ha estat detinguts dues vegades al llarg de la investigació. Aquest home tenia una feina estable i un pis al districte de Ciutat Vella de Barcelona, que explotava llogant habitacions sense tenir llicència --on es cometien les agressions--, i contactava amb altres pederastes.

Tots els implicats eren "plenament conscients" de la minoria d'edat de les víctimes, i anaven al domicili després d'acordar la pràctica de sessions de sexe grupal que proposava el principal investigat a través de xarxes socials i programes de missatgeria instantània, i alguns fets eren gravats en vídeo.

Els agents van analitzar més de 200 Gb de material audiovisual i converses i van filtrar 1.300 vídeos de material d'explotació sexual infantil --250 presumptament gravats pel cap entre el 2016 i el 2022--; i van llegir més de 2.000 converses, 120 de contingut pedòfil.

PERFIL AGRESSORS

Els agressors tenien entre 19 i 50 anys, i es guanyaven la confiança dels menors "mitjançant un engany" i, de vegades, compensaven els joves amb regals, diners, consum d'alcohol i drogues. Quan gravaven les relacions sexuals, posteriorment les intercanviaven amb els altres pederastes, i entre ells comentaven els fets “amb fredor”.

"El principal investigat no obtenia un guany econòmic. Simplement, obtenia plaer sexual muntant orgies i gravant, encara que de vegades participava", ha afegit López.

Els agressors sexuals aprofitaven la situació psicosocial i de vulnerabilitat d'algunes de les víctimes per instrumentalitzar aquestes relacions i explotar-les sexualment. Algunes de les detencions també es van fer a l'Hospitalet de Llobregat, Vilanova i la Geltrú, Badalona, Sant Boi de Llobregat i Aranjuez, entre d'altres.

Sobre les víctimes, no hi ha un perfil predeterminat, ja que "qualsevol menor està exposat", i molts dels menors no eren conscients que eren víctimes d'un delicte –ni que s'enregistraven les relacions– i no denunciaven.

POLÍTICA DE SUPERVISIÓ

"La nostra prioritat és verificar el relat explicat, identificar els autors i aportar la màxima càrrega de prova per aplicar una condemna a aquests agressors", ha explicat López Garzón. Els responsables de la unitat de Cibercrim han destacat la complicació de "determinar que una identitat real és la mateixa que una virtual", i la importància que les víctimes declarin una sola vegada, per no revictimitzar-les.

"Ens fa falta molta política de supervisió de què fan els nostres fills. Els agressors saben com són les víctimes que necessiten i saben com trobar-les, i per desgràcia cada dia fem investigacions com aquestes", ha afegit López Garzón.