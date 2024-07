Un desnonament provoca que dues germanes se suïcidin a Barcelona

Dues germanes de 54 i 64 anys s'han suïcidat aquest dilluns de matinada abans de ser desnonades del seu domicili ubicat al carrer Navas de Tolosa del barri de Sant Andreu de Barcelona, segons han explicat fonts coneixedores a Europa Press .

Segons ha avançat ' El País ', el primer intent de llançament per expiració de termini i impagament de lloguer era aquest dilluns a les 11 del matí, i la policia ha obert una investigació.

Les dues dones s'han precipitat per un pati interior de l'edifici passades dos quarts de quatre del matí.

Per part seva, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha explicat en un comunicat que el jutjat d'instrucció 29 de Barcelona ha fet l'aixecament de cadàver.

La demanda es va produir per un propietari particular el maig del 2023, i en el moment de la presentació de la demanda, la part demandada --que era una tercera subarrendatària-- portava des del mes de març del 2021 sense fer cap pagament, acumulant al moment que es presenta la demanda un deute de més de 9.000 euros.

"El procediment es tramita en rebel·lia al no personar-se ningú a la causa i es dicta execució de la sentència el mes de gener del 2024, fixant per avui la data de llançament", han explicat fonts judicials.

NO HI HA INFORME DE VULNERABILITAT

A més, han detallat que, en aquest cas, no hi ha cap informe de vulnerabilitat per impossibilitat de realitzar-lo per part dels serveis corresponents de l'Ajuntament, ja que van intentar contactar amb les víctimes diverses vegades sense aconseguir-ho.

Fonts de l'Ajuntament de Barcelona han explicat que fins i tot "van deixar missatges", però mai no van poder contactar amb els llogaters, i que tot i no obtenir resposta, la intenció dels professionals era assistir al llançament d'aquest dilluns al matí.

En la mateixa línia, el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (Cuesb) ha acudit al lloc dels fets per fer atenció psicològica als veïns.