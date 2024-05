Detenen 16 persones per presumptament fer desocupacions extrajudicials

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una organització criminal a Catalunya, amb 16 detinguts, que presumptament es feia passar per una empresa legal per fer desocupacions extrajudicials per tot el territori català per mitjà de pràctiques coactives i violentes.

Segons ha explicat la policia catalana aquest diumenge en un comunicat, els investigadors han pogut determinar que els detinguts actuaven en alguns casos "moguts per l'odi i la discriminació per motiu d'origen, raça o ètnia".

Els detinguts tenen entre 27 i 59 anys, ia cinc els consten diversos antecedents per coaccions, amenaces, tracte degradant, lesions, danys, robatoris amb força o delictes contra la salut pública.

Les detencions es van efectuar dimecres passat, 15 de maig, i van comportar entrades a domicilis de les poblacions de l'Hospitalet de l'Infant, Salou i Reus (Tarragona). L'operació, impulsada pel jutjat d'instrucció número 3 de Reus, també es va desenvolupar a Barcelona, Sant Joan Despí, Rubí i Mataró (Barcelona).

Com a resultat de l'operació, els Mossos d'Esquadra van intervenir dues armes de foc, diverses armes prohibides, terminals de telefonia mòbil, documentació en format físic i digital, elevades quantitats de diners en efectiu i en comptes corrents, i material amb simbologia de la empresa.