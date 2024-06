Detenen 34 persones per la distribució de pornografia infantil a Barcelona

La Policia Nacional ha detingut 34 persones per posseir i distribuir pornografia infantil a nou comunitats autònomes a través de diferents aplicacions i xarxes socials. Als registres s'han incautat vídeos de contingut sexual infantil "especialment degradant i vexatori".

Les detencions s'han produït a les províncies d'Alacant, Barcelona, Las Palmas, Guipúscoa, Biscaia, Lugo, Madrid, Mallorca i Saragossa, segons ha informat el cos policial en un comunicat, i l'operació s'ha fet en dues fases que han inclòs registres i la confiscació de material pornogràfic en què s'explotava sexualment menors de forma "especialment degradant i vexatòria"

En concret, en les dues operacions s'han intervingut un total de 62 DVD, 38 telèfons mòbils, nou ordinadors portàtils, diverses tauletes, nombrosos discos durs, pendrives i targetes de memòria, i fins i tot es mostraven "greus agressions sexuals" a nadons pocs mesos d'edat.

Una de les principals detencions ha tingut lloc al municipi alacantí d'Alcoi, on hi havia un acusat de grooming per enganyar i coaccionar menors perquè li enviessin imatges i vídeos sexuals d'ells mateixos, material que ja ha estat localitzat i intervingut per la Policia Nacional. També destaquen dos dels arrestats a causa de la seva poca edat, compresa entre els 14 i 17 anys.

Dues operacions amb 19 i 15 detinguts

La investigació va començar el juny del 2022 arran de nombroses denúncies formulades pel Centre Nacional per a Menors Desapareguts i Explotats (NCMEC) i gràcies als canals de cooperació policial internacional. A l'analitzar la informació rebuda, els agents de la Policia van identificar gairebé una vintena de persones relacionades amb els fets, de les quals finalment se'n van detenir 19.

La segona operació es va iniciar gràcies al fet que l'empresa matriu d'una coneguda xarxa social va denunciar que diversos usuaris havien distribuït vídeos de pornografia infantil a través d'una de les xarxes socials, i ha estat duta a terme per la Unitat Central de Ciberdelinqüència, en estreta col·laboració amb l'Oficina d'Investigacions del Departament de Seguretat Nacional (HSI) dels Estats Units.

Del total de denúncies analitzades, els agents van aconseguir identificar i arrestar 15 persones a les províncies d'Alacant (1), Barcelona (4), Las Palmas (2), Guipúscoa (1), Lugo (1), Madrid (3), Mallorca (1), Biscaia (1) i Saragossa (1).