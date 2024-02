Detenen a Barcelona tres líders d'una Mara vinculada a la 'Pandilla Barrio 1'

per J.C. Meneses Montserrat

La Policia Nacional ha detingut a Barcelona tres persones per liderar un nou grup de la 'Pandilla Barrio 18'. Han estat acusades de delictes de pertinença a organització criminal, lesions, amenaces i tinença il·lícita d'armes de foc.

Segons ha informat aquest diumenge el cos policial, els detinguts es dedicaven a captar nous membres al districte barceloní de Nou Barris i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). A més, buscaven ocupar l'espai deixat per una estructura similar desarticulada per la policia a Barcelona.

L'operació ha estat desplegada dimecres a la matinada per agents de la Comissaria General d'Informació (CGI) i la Brigada Provincial d'Informació de Barcelona,

Així mateix, ha comptat amb la presència de l'Oficina Federal de Recerca (FBI) dels Estats Units.

S'ha intervingut una arma de foc artesanal coneguda com a "xilena" i munició del calibre 12, a més de diferent simbologia de la banda.

L'operació, que continua oberta, es troba sota la direcció del Jutjat d'Instrucció número 25 de Barcelona.

Amenaces a ciutadans llatinoamericans

La investigació es va iniciar a l'octubre del 2023 quan els agents van tenir coneixement de l'existència d'una sèrie d'amenaces i agressions que s'estaven produint a ciutadans originaris del continent americà a diferents zones de Barcelona. Els agressors eren persones que "presumien" de la seva pertinença a 'La 18'.

Els agents van corroborar que els detinguts lideraven una "clica" de la Mara 'Pandilla Barrio 18' o 'Carrer 18' que pretenia establir-se a Barcelona.

La Policia Nacional ja va detenir el febrer del 2023 disset persones vinculades a la mateixa Mara, sent la primera operació desenvolupada a Espanya contra aquest grup organitzat.

Què és la Colla Barri 18?

La Pandilla Barrio 18, també coneguda com "Mara 18" o simplement "18", és una organització de colles de carrer que té les seves arrels a Los Angeles, Califòrnia. A més, s'ha expandit al llarg d'Amèrica Central i d'altres indrets. La Barri 18 és una de les colles més grans i conegudes, juntament amb la Mara Salvatrucha o MS-13.

La Barri 18 té una estructura jeràrquica i codis de conducta interns que regeixen la vida dels seus membres. Com altres colles, la Barri 18 ha estat involucrada en diverses activitats criminals, com el tràfic de drogues, l'extorsió, el robatori i la violència armada. Els membres de la Barri 18 sovint tenen tatuatges distintius i utilitzen símbols específics per identificar-se.

La presència de la Barri 18 a Amèrica Central ha generat preocupació pel seu impacte en la seguretat i la violència a la regió. Tot i això, és important tenir en compte que no tots els membres de la colla participen necessàriament en activitats delictives, i alguns poden unir-se per raons diverses, incloent la recerca de pertinença a un grup social o la protecció en entorns perillosos.