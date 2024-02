Detenen una dona que tenia tres nens morts a casa seva

Una dona ha estat detinguda després de la troballa de tres nens sense vida en un habitatge de Bristol. La tragèdia es va desencadenar aquesta matinada a Blaise Walk, al veïnat de Sea Mills.

Els menors, les edats i identitats dels quals no han estat confirmades per les autoritats, van ser trobats per la policia poc després de la mitjanit. Tot i els esforços dels serveis d'emergència, els nens van ser declarats morts al lloc.

La sospitosa, una dona de 42 anys, ha estat arrestada sota càrrecs d'assassinat i està sota custòdia policial en un hospital local.

Les circumstàncies que envolten aquest tràgic succés han portat l'Oficina Independent de Conducta Policial a ser notificada a causa d'un contacte previ amb la policia. L'inspector en cap Vicks Hayward-Melen va expressar el seu profund pesar pel que va passar i va oferir condols als familiars dels petits, assegurant que rebran suport a través de la unitat d'enllaç familiar.

Tot i que es creu que es tracta d'un incident aïllat i no hi ha risc per a la comunitat, les autoritats romandran a l'escena per brindar tranquil·litat als residents i respondre qualsevol inquietud.

El diputat de Bristol North West, Darren Jones, va compartir la seva tristesa pels fets, mentre que l'alcalde de Bristol, Marvin Rees, va qualificar la notícia com a devastadora i es va comprometre a treballar amb les escoles, la comunitat i la policia local per brindar suport als que ho necessitin.