Detenen dos sospitosos d'haver assassinat Borja Villacís

Un operatiu conjunt de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil ha detingut a la província de Toledo els dos suposats autors materials de l'assassinat a trets aquest dimarts de Borja Villacís, germà de l'exvicealcaldessa de Madrid, han informat fonts policials.

A l'anomenada 'Operació Gàbia', agents de diferents unitats de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil buscaven aquestes dues persones, possiblement familiars de la dona de 52 anys detinguda dues hores després del crim en un safareig de cotxes de la plaça El·líptica de Madrid. Seria la conductora del BMW utilitzada en el crim.

Aquests dos homes, aparentment més joves que ella, van aconseguir fugir per un descampat proper a la M-40, on van poder ser recollits per un altre cotxe. La policia ja els té identificats després de prendre declaració als testimonis i analitzar el rastre policial de les arrestades i les imatges de les càmeres de seguretat del crim i les que els van gravar mentre canviaven les plaques de la matrícula del cotxe.

Per això, la Policia té oberts diversos fronts de recerca, tant a la localitat toledana de Bargas com a la del madrileny barri de Pan Bendito on viuen o han viscut aquest clan familiar. Però també connexions amb altres persones d'altres localitats on podrien aixoplugar els presumptes homicides, com és el cas de la recerca practicada avui a Valdemoro.

Mostres d'afecte a Begoña Villacís

L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha enviat aquest dimecres un missatge d'"afecte i alè" a l'exvicealcaldessa de la capital durant el mandat anterior, Begoña Villacís, així com a tota la família, després de l'assassinat a trets de el seu germà ahir a Las Tablas.

"Permeteu-me que comenci aquestes paraules enviant un missatge d'afecte i d'alè a Begoña Villacís, a tota la seva família i als seus pares. Begoña sap que compta, per descomptat, amb tot el nostre afecte, que pot comptar amb tots nosaltres a l'Ajuntament", ha expressat Almeida en declaracions als periodistes des de la Casa del Forn.

L'alcalde ha lamentat els moments tan "durs i difícils" que està passant la família i ha recordat que Villacís "més que una companya, va ser una amiga", durant el temps que van treballar plegats durant quatre anys de Govern.

D'altra banda, la portaveu socialista a l'Ajuntament de Madrid, Reyes Maroto, també ha traslladat l'afecte del grup municipal a la família de l'exvicealcaldessa Begoña Villacís. Des del South Summit, Maroto ha traslladat a la premsa que ja va enviar a Villacís tot el seu afecte, tant en privat com avui a través dels mitjans de comunicació.

"Són moments durs, sabem que la família s'ho està passant malament. Li he traslladat aquest afecte de tot el Grup Municipal Socialista cap a tota la família i sobretot a ella, que sabem que està patint", ha declarat.