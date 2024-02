Detenen un home per agredir sexualment una nena de 14 anys en un autobús

La Policia Nacional ha detingut un home per tocar i assetjar sexualment una nena de 14 anys, passatgera del seient annex a l'autobús que cobria el trajecte Cartagena-Madrid, ha informat un portaveu de la Prefectura Superior de la Policia de Madrid.

Els fets van tenir lloc abans-d'ahir a la nit, al servei nocturn d'aquesta línia direcció Madrid.

La menor viatjava sola i li va tocar al seient del costat un home que no coneixia de 45 anys i nacionalitat egípcia que va començar a dir-li frases com "Quina maca ets", "Quants anys tens", "On vas" i "No tinguis por", cosa que provoco una clara incomoditat a la nena. Poc després va començar a tocar-lo a les cames i glutis.

Aleshores, va explicar per Whatsapp a la seva germana el que passava, que va avisar la policia. També la mateixa assetjada va avisar el conductor de l'autobús, que immediatament el va canviar de lloc i, de manera discreta, va trucar al 091.

D'aquesta manera, quan ahir a primera hora del matí va arribar l'autobús a l'Estació Sud l'estaven esperant agents de la Policia Municipal i Nacional, que van atendre la víctima, que estava molt nerviosa.

Va ser assistida pels seus familiars, que l'esperaven allà, ha detallat el diari 'El Mundo'.

Els agents van detenir i van traslladar comissaria l'egipci, acusat d'un delicte d'agressió sexual. Tenia antecedents. Ja ha passat a disposició judicial, han indicat les mateixes fonts policials.