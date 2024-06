Detenen un home que va apunyalar un dependent per negar-se a vendre-li alcohol

A la matinada del diumenge 9 de juny, Tarragona es va veure sacsejada per un altre acte de violència. A pocs minuts de dos quarts de vuit, els serveis d'emergències van rebre una trucada alarmant: el propietari d'un supermercat al carrer d'Orosí, just davant de l'estació de trens, havia estat apunyalat.

L'agressor, un home de 36 anys, va entrar al'establiment amb la intenció de comprar begudes alcohòliques. Davant la negativa del dependent de vendre-li l'alcohol, l'home va reaccionar de manera violenta, apunyalant-lo i fugint ràpidament del lloc.

Els Mossos d'Esquadra i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van anar ràpidament a l'escena. El propietari del supermercat, que presentava una ferida per arma blanca a la banda esquerra, just a sota dels pulmons, va ser estabilitzat i traslladat a l'hospital de Santa Tecla. Afortunadament, la ferida no va comprometre òrgans vitals, ja que el ganivet es va aturar en una costella, i la seva vida no corre perill.

La policia catalana va muntar un dispositiu a la zona per localitzar l'agressor, que va ser finalment detingut a la plaça dels Carros. Aquest incident és només un més en una creixent onada de violència que ha afectat Tarragona les últimes setmanes.

Creixen els delictes a Tarragona

L'escalada de violència recent a Tarragona ha deixat els residents en estat d'alerta. El més recent de tots va tenir lloc aquest dissabte passat, quan els agents de la comissaria de Tarragona dels Mossos d'Esquadra van detenir un home presumptament relacionat amb la mort violenta de la seva mare, després de trobar-lo al costat del cos de la víctima al domicili on vivia la mare.

Els veïns van avisar la policia que s'estava produint una discussió violenta, però quan van arribar, es van trobar l'individu amb el ganivet a la mà i un gran bassal de la sang de la mare.

Segons va informar la policia catalana aquest dissabte en un comunicat, els agents van entrar divendres cap a les 14.30 hores a l'immoble on vivia la mare i van trobar el cos sense vida de la víctima, així com el presumpte autor dels fets, a qui van detenir .

La Divisió de Recerca Criminal (DIC) del Camp de Tarragona dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació, que està en secret d'actuacions.