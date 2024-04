Detenen un home que va decapitar el seu pare i va jugar amb el seu cap per Oviedo

per Helena Celma

La Guàrdia Civil ha detingut a la localitat de Soto de Ribera un home que hauria matat el seu pare i li hauria tallat el cap amb una destral.

Segons ha informat la Guàrdia Civil, al voltant de les 22.00 hores a través de trucades simultànies la Comandància de la Guàrdia Civil d'Astúries, va tenir coneixement que diversos automobilistes a la N-630, al punt quilomètric 35.500 al seu pas per Soto de Ribera, estaven sent atacats per un individu exaltat i portant una destral a les mans.

Fins al lloc es van traslladar diverses patrulles de seguretat ciutadana de la Guàrdia Civil que, després de localitzar aquesta persona, van procedir a detenir-les.

Segons les primeres dades, la persona detinguda hauria mort el seu pare i l'hauria decapitat. El més inversemblant és que, segons testimonis presencials, l'home anava sense samarreta i jugant amb el cap com si fos un partit de futbol.

La víctima era un ancià de setanta anys, el passat del qual com a zelador hospitalari ressonava en els records de molts. El seu fill, de 46 anys, vivia amb ell.

A més del presumpte assassí, l'individu tenia dos fills més joves més. De moment, no se sap què va passar perquè el fill prengués aquesta dràstica decisió.

La resposta ràpida dels agents de la Guàrdia Civil va ser crucial en aquest moment de crisi. Amb determinació van aconseguir sotmetre l'individu i assegurar l'escena de l'incident. Gràcies a la seva intervenció, es va poder evitar un desenllaç encara més desastrós.

Simultàniament, els equips mèdics del Servei d'Atenció Mèdica d'Urgència (SAMU) es van mobilitzar per atendre la situació.

La prioritat era garantir la seguretat de tots els involucrats i proporcionar latenció necessària a lindividu en qüestió.

Després de la seva detenció, l'home va ser traslladat inicialment a la caserna de Soto de Rey. No obstant això, atesa la seva evident alteració mental, es va prendre la decisió de portar-lo a un entorn més adequat per a la seva avaluació i cura.

A aquest efecte, va ser conduït a l'àrea de Psiquiatria de l'Hospital Universitari Central d'Astúries (HUCA), on va rebre l'atenció especialitzada que requeria al seu estat.