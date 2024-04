Detenen un home per un tiroteig que va acabar amb una ferida a Sant Adrià de Besòs

per Helena Celma

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 24 anys aquest dimecres al matí per la seva presumpta relació amb el tiroteig de dilluns passat al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), on una dona va resultar ferida per l'impacte d'un projectil a la cama.

Segons ha informat la policia catalana en un comunicat, agents de la Divisió de Recerca Criminal (DIC) de la Regió Metropolitana Nord van identificar una persona relacionada amb el tiroteig i aquest dimecres ho han detingut en un domicili després de desplegar un ampli dispositiu policial.

A l'operatiu hi han participat agents dels Mossos de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro), de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Badalona i Sant Adrià i del Grup Especial d'Intervenció (GEI), que han fet l'entrada.

Després de rebre avís el dia de l'incident, la policia va desplegar diverses dotacions per constatar que s'havien produït un tiroteig i que una dona estava sent atesa en un centre mèdic per les ferides a la cama.

Al lloc es van traslladar investigadors i efectius de la Policia Científica, que van realitzar una inspecció ocular de la zona on s'havien comès els trets per aclarir l'autoria dels fets.

Un problema que preocupa

L'alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete (PSC), ja va anunciar recentment que va sol·licitar al Departament d'Interior de la Generalitat una presència policial més gran i el desplegament de forces d'ordre públic, particularment referint-se a la unitat BRIMO dels Mossos d'Esquadra a La Mina i Sant Adrià en general.

Als seus missatges, Cañete ha subratllat la necessitat d'una actuació contundent per garantir la seguretat i la convivència adequada de tots els veïns i veïnes de l'àrea afectada. A més, ha afirmat la determinació d'exigir la màxima diligència en aquest sentit.

Per reforçar la seva posició, l'alcaldessa ha revelat que es troba en comunicació directa amb el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena (ERC), i que van mantenir una reunió urgent el 5 d'abril passat per abordar la situació.

Aquest moviment per part de les autoritats locals reflecteix una preocupació creixent per la seguretat ciutadana a la zona afectada pel tiroteig.