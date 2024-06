Detenen una mare que va obligar la seva filla a exercir la prostitució a Múrcia

Agents de la Policia Nacional han detingut a la ciutat de Múrcia una dona d'origen colombià, de 42 anys, com a presumpta autora dels delictes de tracta d'éssers humans amb fins d'explotació sexual/laboral, relatiu a la prostitució i l'afavoriment a la immigració il·legal, segons han informat fonts policials en nota de premsa.

Una investigació desenvolupada pels agents especialitzats de la Policia Nacional dins de la lluita constant contra les xarxes d'explotació sexual i afavoriment de la immigració il·legal, els va conduir fins a una dona natural de Colòmbia que sota el pretext d'intentar reunir tota la família, havia convençut la seva filla gran de 23 anys perquè viatgés fins a Espanya per reunir-se amb ella i les seves dues germanes.

La dona li va garantir que una vegada a Espanya obtindria una feina on arribaria a cobrar fins a 3.000 euros i que li permetria regularitzar la situació al país. Un cop al territori nacional, la mare el va induir a exercir la prostitució sota l'amenaça que si es negava, acabaria sent denunciada i expulsada del país en trobar-se en situació irregular.

Així mateix, la germana gran va poder comprovar com les seves germanes també havien estat obligades a realitzar les feines de la casa o tenir cura de persones grans, quedant-se la seva mare amb tota la retribució que poguessin aconseguir i de com totes elles estaven sent coaccionades per la mare per obligar-les a exercir la prostitució.

Finalment, la col·laboració i coordinació permanent entre la Policia Nacional i l'ONG 'Associació per a la Prevenció, Reinserció i Atenció de la dona prostituta' ha permès alliberar de l'explotació sexual tres víctimes, i ha donat compte dels fets denunciats a l'autoritat judicial.

Cal tenir en compte que no fa gaire que Múrcia ja va viure una situació de tràfic de dones. En aquella ocasió, els agents de la Policia Nacional van alliberar 14 víctimes que eren explotades sexualment per una organització criminal, i van detenir nou persones a València i Múrcia, les quals conformaven un entramat criminal que obligava les víctimes a exercir la prostitució en una mateixa habitació en condicions insalubres.