Detenen un netejador per violar una cabra a la Complutense

per Redacció CatalunyaPress

La Policia Nacional ha detingut un empleat de neteja per violar una cabra a l'Hospital Veterinari de la Universitat Complutense de Madrid, ha informat un portaveu de la Prefectura Superior de la Policia de Madrid.

Els fets van tenir lloc el 25 de maig passat al matí en aquest hospital situat a l'avinguda Puerta de Hierro. Una estudiant que havia vist com un treballador de la neteja feia postures rares amb una cabra hospitalitzada, encastat-la contra una paret, per la qual cosa va avisar del que s'havia observat als responsables del centre.

Davant la sospita que es pogués tractar d'una agressió sexual, la directora de l'Hospital Veterinari va denunciar els fets davant de la comissaria de la Policia Nacional de Fuencarral.

Posteriorment, a l'animal se li va realitzar una citologia vaginal, amb què es van observar al seu aparell reproductor "estructures compatibles amb espermatozoides".

Aquestes restes biològiques van ser confrontades amb l'ADN de l'empleat, resultat compatibles. Per això, agents de la comissaria de Moncloa van detenir aquesta persona el dia 28 acusat d'un delicte de maltractament animal. Es tracta d'un ciutadà espanyol de 43 anys i que ja ha estat aportat provisionalment del lloc de treball, ha publicat el diari 'El Mundo'.

La legislació a Espanya

A Espanya, el Codi Penal prohibeix explícitament aquestes pràctiques. L'article 337 del Codi Penal considera aquests fets com a maltractament animal. En resposta a la creixent preocupació pel benestar animal, les penes per maltractament s'han endurit els darrers anys. La legislació espanyola ha avançat significativament, reflectint una major protecció i consciència sobre els drets dels animals.

Un problema global

Tot i les legislacions més estrictes en alguns països, els abusos sexuals en animals continuen sent un problema global. Aquests actes no només representen una violació dels drets dels animals, sinó que també revelen falles profundes en l'educació i la moralitat humana.

Hi ha alguns casos que han transcendit els mitjans en els darrers anys a nivell global. Per exemple, el 2022, Christina Calello i Geoffrey Springer van ser arrestats a Florida per participar en actes sexuals amb el seu gos. Segons van informar els mitjans locals, Calello va fer diverses activitats sexuals amb la seva mascota mentre Springer ho filmava tot. Aquest cas pertorbador és només un de molts que han sortit a la llum, destacant la gravetat d'aquest tipus d'abusos.