Detenen el responsable del local esfondrat de Palma

La Policia Nacional ha detingut el responsable de l'empresa que explotava el Medusa Beach de Platja de Palma, en l'esfondrament de la qual van perdre la vida quatre persones i 14 van resultar ferides el 23 de maig passat.

El responsable del negoci ha estat detingut per la presumpta implicació en comissió per omissió de quatre homicidis per imprudència greu i sis per lesions greus per imprudència.

Cal recordar que els fets es van produir el 23 de maig passat, cap a les 20.20 hores a primera línia de Platja de Palma quan parteix d'una terrassa on es trobaven clients i treballadors d'un local d'oci va col·lapsar, desplomant-se des del primer pis fins al soterrani pertanyent a un altre local de lleure que en aquells moments estava tancat al públic.

Hi van acudir els serveis d'emergències Policia Nacional, Policia Local, Bombers i diverses ambulàncies que van atendre els afectats. A partir d'aquell moment es va iniciar una investigació per part del Grup d'Homicidis de la Policia juntament amb els informes tècnics de l'Ajuntament de Palma que va determinar que havia col·lapsat part d'una coberta que es va unir a la terrassa del local per a l'explotació del negoci la que no es disposava de llicència o permís.

L'estructura no havia estat reforçada per a aquest ús i com a conseqüència de les modificacions havia rebut una sobrecàrrega de pes. Aquest pes afegit a l'estructura juntament amb el de les persones que ocupaven aquest espai al moment del sinistre va provocar el col·lapse de l'estructura i el seu enfonsament.

Una vegada conclosa la investigació, els agents del Grup d'Homicidis de la Policia Nacional han detingut el responsable de l'empresa que explotava el negoci per la seva presumpta implicació, en comissió per omissió, de quatre homicidis per imprudència greu i sis per lesions greus per imprudència.