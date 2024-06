Detenen un segurata del COE per ejacular en ampolles d'aigua de dues companyes

per Redacció CatalunyaPress

La Policia Nacional ha arrestat un vigilant de seguretat del Comitè Olímpic Espanyol (COE) acusat d'ejacular diverses vegades les ampolles metàl·liques d'aigua de dues companyes de treball, ha confirmat a Europa Press un portaveu de la Prefectura Superior de la Policia de Madrid .

El detingut va ser delatat al gener per les càmeres de seguretat de l'edifici on treballava. Els seus companys volien comprovar qui havia robat en determinats objectes en alguns despatxos quan a les imatges van descobrir una altra cosa: que un vigilant del torn nocturn es masturbava al seu lloc de treball i ejaculava dins de dues ampolles, corresponents a dues empleades del Comitè, situat a el carrer Arequipa, al districte d'Hortalesa.

En revisar les càmeres, van comprovar que ho havia fet diverses vegades abans. Per això, els responsables del centre van denunciar el 9 de gener els fets davant de la comissaria d'Hortaleza i dos dies després aquest vigilant, que no tenia accés al circuit intern d'imatges, va ser detingut acusat delicte contra l'autoritat moral i d'agressió sexual. Es tracta d'un ciutadà romanès nascut el 1955 sense antecedents.

Les víctimes són ciutadanes espanyoles nascudes el 1985 i el 2002, que van assenyalar als agents que des del novembre algú els canviava de lloc les seves ampolles i que de vegades havien notat un sabor i una olor estranya a l'aigua.

L'arrestat, que estava a punt de jubilar-se, va esgrimir que es comportava d'aquesta manera amb les seves companyes més joves perquè "feien la vida impossible" a la seva dona, que també treballava al centre, cosa que les víctimes van negar, han indicat a Europa Press fonts de la investigació. Aquest individu ha estat acomiadat i inhabilitat provisionalment per exercir tasques de seguretat.

Comunicat oficial del COE

"Davant les informacions publicades a diversos mitjans de comunicació en relació amb la detenció d'un vigilant de seguretat que prestava serveis a la seu del Comitè Olímpic Espanyol (COE) a través d'una empresa externa, desitgem manifestar, en primer lloc, el nostre més absolut rebuig davant de conductes que atemptin contra la integritat i la llibertat de les persones, i el nostre ferm compromís amb la garantia dels drets dels treballadors de les nostres instal·lacions.

Els fets van ser descoberts fa alguns mesos després d'una revisió de les imatges del circuit intern de videovigilància de la seu del COE que, de manera immediata, va procedir a posar-les en coneixement de la policia a través de la denúncia corresponent. Prèviament, es va informar les treballadores afectades, posant a la seva disposició tots els recursos humans i materials de lentitat per protegir els seus drets.

Paral·lelament, els fets i la denúncia es van notificar a l'empresa externa, a la qual es van traslladar les mesures disciplinàries i de seguretat adoptades pel COE, que impedien de manera absoluta l'accés del presumpte responsable a les seves instal·lacions.

Un cop posades en marxa aquestes mesures, des del COE confiem que la investigació policial i judicial aclarirà els fets. Les autoritats compten des del mateix moment que els fets van ser descoberts amb la total col·laboració del COE.

El COE és la casa del Moviment Olímpic al nostre país, però també és un entorn laboral segur en què es protegeixen i garanteixen els drets i llibertats de totes les persones que treballen cada dia per recolzar l'esport espanyol i per promoure els valors de la Carta Olímpica. Aquest compromís també és irrenunciable i essencial en el funcionament diari d'aquesta entitat, com s'ha posat de manifest davant de la descoberta d'aquests fets”.