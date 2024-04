Detenen set persones a Sydney per un atac amb arma blanca en una església

per Helena Celma

La setmana passada, un atac amb arma blanca perpetrat per un adolescent en una església de Sydney va deixar quatre persones ferides, inclòs el capellà que oficiava la missa.

Com a resposta a aquest acte de violència, les forces de seguretat australianes han dut a terme una sèrie de batudes a la ciutat, resultant en la detenció de set persones.

Tots els arrestats són adolescents, mentre que cinc persones més, dos adults i tres menors, estan col·laborant amb les investigacions liderades per l'Equip Conjunt Antiterrorista (JCTT).

La Policia de Nova Gal·les del Sud ha informat que durant les batudes van confiscar diversos objectes, incloent-hi una quantitat considerable de material informàtic.

Tot i això, han assegurat que no hi ha una amenaça específica a la seguretat pública ni a les celebracions del Dia Anzac, que honren els soldats que van lluitar a la batalla de Gal·lípoli durant la Primera Guerra Mundial i que es commemora el 25 d'abril.

El subcomissari de la Policia de Nova Gal·les del Sud, David Hudson, ha destacat que després de l'atac s'han identificat persones relacionades amb l'atacant que estan investigant per la seva possible connexió amb una ideologia religiosa violenta i extremista.

Aquesta afirmació reforça la sospita inicial que l'atac podria haver estat motivat per raons ideològiques i estar vinculat a activitats extremistes.

El vídeo de l'atac es va difondre ràpidament a les xarxes socials i va provocar que moltes persones es congreguessin a l'exterior de l'església exigint venjança

Tot i que l'adolescent de 16 anys detingut per l'atac no estava a cap llista de vigilància terrorista, la policia ha qualificat l'incident com un "acte terrorista".

Aquest succés es produeix poc després d'un altre atac amb arma blanca a un centre comercial de Sydney, on sis persones van perdre la vida.

Tot i que en aquest cas es va descartar que fos un acte terrorista, la successió d'esdeveniments violents ha generat preocupació a la comunitat i ha portat a un augment de la vigilància per part de les autoritats.

El que és clar és que la preocupació per la popularització dels atacs amb ganivet va cada cop més en augment, més encara tenint en compte que alguns són de caràcter terrorista.