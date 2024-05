Detinguda per coaccionar diverses dones per exercir la prostitució en un pis

per Redacció CatalunyaPress

Agents de l'Ertzaintza han detingut les últimes hores una dona, de 45 anys, com a responsable d'un pis ubicat a Vitòria-Gasteiz on presumptament coaccionava altres dones per exercir la prostitució. Així mateix, una segona dona està investigada pels mateixos fets.

Segons ha informat el Departament basc de Seguretat, a finals del mes d'abril passat l'Ertzaintza va tenir coneixement que en un domicili de la capital alabesa diverses dones residien i exercien la prostitució, pel que sembla, de manera coaccionada i sota condicions atractives i abusives per part de la responsable de lactivitat.

L'Ertzaintza sospitava que, aprofitant l'estada administrativa irregular de les dones, les víctimes estaven sotmeses a un control i desproporcionat repartiment dels diners que guanyaven pels serveis sexuals que feien, no disposaven de claus per entrar i sortir de l'habitatge i patien restriccions de comunicació.

El pis tenia disposades diverses càmeres de videovigilància i presentava un estat de brutícia i escassos estris per habitar en condicions dignes.

Arran de la investigació practicada per ertzaines del grup de Tracta d'Éssers Humans de la Comissaria de Vitòria-Gasteiz, i amb la participació d'agents de Delictes contra les Persones de la Secció Central de l'Ertzaintza, aquest dijous passat es va procedir a la detenció de l'encarregada, una dona de 45 anys, acusada d'un presumpte delicte de prostitució coactiva. A una altra dona, se li han obert diligències en qualitat de recerca per la seva suposada implicació en el mateix delicte.