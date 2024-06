Detinguda una dona a Sagunt (València) per furtar un centenar de joies a familiars i amics

VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Nacional han detingut a Sagunt (València) una dona per presumptament furtar un centenar de joies a familiars i amics per vendre-les posteriorment a cases de compravenda d'or en lots petits per no aixecar sospites. Els agents han recuperat gran part de les joies sostretes que han estat tornades als seus propietaris, molts dels quals formaven part de l'entorn més proper de la detinguda.

Les investigacions van començar quan la policia judicial de la Comissaria Local de Sagunt va detectar irregularitats en múltiples vendes de peces precioses a cases de compravenda d'or d'aquesta localitat, efectuades per la mateixa persona, que havia estat implicada en delictes patrimonials perpetrats anteriorment en aquesta demarcació, segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat.

Avançades les tasques de recerca, els agents van poder identificar els legítims propietaris gràcies a les inscripcions detallades a la part del darrere de les joies. Aquests eren desconeixedors de la sostracció i van reconèixer com a pròpies algunes de les peces ja venudes, que es trobaven en custòdia de les cases de compravenda.

Paral·lelament, van comprovar que la suposada autora acudia habitualment a casa d'una amiga propera amb el pretext de teletreballar des del seu domicili, per la qual cosa aprofitava la seva absència per sostreure'l joies de l'interior i, després, es desplaçava a agències de compravenda d'or per a vendre les joies en petits lots. Així mateix, després de la recuperació de totes les joies, els agents van detectar que part del lot pertanyia a familiars de la sospitosa, entre els quals hi ha el seu germà.

Finalment, la policia va detenir la dona, de 40 anys i nacionalitat espanyola, com a presumpta autora d'un delicte de furt, després de dur a terme una entrada i registre a casa seva, on es van localitzar i van intervenir un centenar de joies amagades en diferents estances . Gran part d'aquestes empreses han estat recuperades i lliurades als seus propietaris i la resta estan en custòdia de l'autoritat judicial per continuar amb les gestions oportunes. La detinguda, amb antecedents policials, ha estat posada a disposició de l'autoritat judicial.