Detingudes 14 persones a Osona per l'estafa en línia del 'fill en dificultats'

La Policia Nacional ha detingut 14 persones, la majoria residents a la comarca d'Osona (Barcelona), que presumptament formaven part d'una organització dedicada a les estafes en línia i que va aconseguir uns 30.000 euros amb estafes per Whatsapp en què demanava diners a les víctimes amb el mètode del "fill en dificultats".

Aquest mètode consisteix a contactar amb les víctimes per Whatsapp fingint ser el seu fill: li diuen que se li ha trencat el mòbil i necessiten una transferència bancària per algun problema urgent, explica la policia en un comunicat aquest dimarts.

La policia ha rebut múltiples denúncies de víctimes a tot Espanya que han patit aquesta estafa, i la investigació els ha portat a aquests 14 arrestats i a identificar un dels líders de l'organització, que està a la presó provisional per una altra causa.

Un cop aconseguien enganyar la víctima per Whatsapp, rebien les transferències joves d'entre 20 i 25 anys, que facilitaven el compte bancari a canvi d'un percentatge dels diners.

Per prevenir caure en una estafa d'aquest tipus, és recomanable intentar contactar amb la persona que demana ajuda per una via que no sigui Whatsapp o mitjançant un amic o familiar, i la Policia també recomana sospitar del llenguatge o expressions que utilitza la persona que escriviu el missatge i assegureu-vos de qui és el titular d'un compte abans d'enviar un bizum o transferència.

Més successos a Catalunya

Un home mor ofegat al riu Segre a Balaguer

Els Bombers de la Generalitat han localitzat el cos sense vida d'un home ofegat al riu Segre al municipi de Balaguer (Lleida), que està pendent de ser identificat, han informat aquest dilluns a la nit en un comunicat.

Els Bombers van ser alertats a les 16.47 hores de la desaparició d'un home al riu Segre i de manera immediata van activar un dispositiu de recerca amb 10 dotacions terrestres, de les quals dues eren del GRAE Subaquàtic, i un helicòpter que va sobrevolar el tram fluvial.

Al voltant de les 18.30 hores, efectius del GRAE Subaquàtic han localitzat el cos sense vida dins de l'aigua, a prop del lloc on havia estat vist per darrera vegada.

Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació per aclarir les causes de la mort i la identificació del cos.

Per a aquest servei s'han activat tres dotacions de Mossos d'Esquadra i dues unitats i un psicòleg del SEM per donar suport psicològic.

Desmantellat un supermercat de la droga a Llançà

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un punt de venda de droga a Llançà (Girona) i han detingut tres persones --dos homes de 22 i 57 anys, i una dona de 46--, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, han informat aquest dimarts en un comunicat.

La detenció va tenir lloc el 30 de maig, després que una investigació --per part dels Mossos i amb l'ajuda d'agents de l?Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) i la Unitat Canina—, apuntés a l'existència d'un domicili des del qual es distribuïen substàncies estupefaents.

Els detinguts van passar a disposició judicial l'1 de juny davant del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres (Girona).

Els presumptes traficants tenien tota mena de drogues a la seva disposició, com si fos un supermercat de la droga. Els Mossos van intervenir 13.040 euros en efectiu, juntament amb 507 grams d'haixix, 543 de cocaïna, 104 de metamfetamina, 194 de marihuana i 1,8 d'èxtasi, valorats en prop de 40.000 euros, després de localitzar l'habitatge al nucli urbà del municipi , així com un magatzem en un veïnat dels afores.

Els Mossos van comprovar que la droga es distribuïa a l'interior de la casa ia peu de carrer (davant l'edifici), i que un dels arrestats feia les entregues al patinet, recull el comunicat.

Han assenyalat que els habitatges tenien "una connexió fraudulenta a la xarxa", i per això també s'acusa els detinguts d'un delicte de defraudació de fluid elèctric.