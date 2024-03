Detingudes 6 persones a Barcelona en un dispositiu de prevenció de robatori amb força

per Redacció CatalunyaPress

Els Mossos d'Esquadra han detingut 6 homes d'entre 25 i 42 anys a Barcelona com a presumptes autors de diferents delictes de robatori amb força en el marc d'un dispositiu de prevenció, ha informat aquest dissabte en un comunicat.

La primera actuació va tenir lloc diumenge a la matinada, quan els agents van detenir dos homes, ja coneguts per tenir antecedents per delictes de robatori amb força, de 37 i 42 anys, mentre sortien d'una finca del carrer València.

Durant el registre, se'ls va trobar objectes per cometre aquest tipus de robatoris com a marcadors de plàstic ia l'edifici hi havia tres pisos marcats.

Els Mossos d'Esquadra van detenir unes hores després un home de 26 anys amb antecedents similars després d'intentar entrar en una finca del carrer Coll i Vehí i intentar desfer-se de les eines quan a l'escapar de les autoritats pel metro.

A més, tres homes de 25, 33 i 40 anys van ser detinguts dilluns passat en una finca de l'avinguda Diagonal, ja que un va ser reconegut per agents de paisà per delictes similars, i se'ls va trobar eines per cometre robatoris amb força i 10 pisos marcats.

Els detinguts, tots amb antecedents, han passat a disposició judicial al jutjat d¿instrucció en funcions de guàrdia de Barcelona.