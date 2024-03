Detingut un caçador que transportava 300 conills vius capturats il·legalment

La Guàrdia Civil de les localitats del Toboso i de la Pobla d'Amoradiel, en col·laboració amb el cos d'Agents Mediambientals de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa, han intervingut més de 300 conills vius salvatges capturats de manera il·legal.

Els exemplars es trobaven a 26 gàbies dins d'una furgoneta que circulava per la localitat del Toboso. El seu destí era la venda il·legal per repoblar un vedat de caça, ha informat la Guàrdia Civil en nota de premsa.

El gener d'aquest any, gràcies a la col·laboració ciutadana, es va rebre informació on indicaven que s'estaven fent activitats cinegètiques il·legals consistents en la captura de conills salvatges vius. Com a conseqüència, es va procedir a realitzar els controls operatius de seguretat ciutadana perceptius per part de la Guàrdia civil per localitzar els presumptes autors d'aquestes activitats il·legals.

En un d'aquests controls que de manera rutinària duu a terme la Guàrdia Civil del Toboso i de la Pobla d'Almoradiel, va ser interceptat el vehicle en qüestió mentre circulava per la carretera comarcal CM 3103 en direcció a la localitat del Toboso.

Es tractava d'una furgoneta conduïda per una persona, la qual no presentava cap autorització per al transport d'animals vius ni per a la seva captura. Després de les primeres indagacions, es va poder desprendre que recorria diverses localitats de la província de Toledo per comprar conills de camp vius a caçadors de la zona.

Presumptament, l'objectiu final d'aquests animals era ser venuts als titulars dels vedats de caça per a la repoblació i posterior venda de drets de caça. Davant aquest escenari, la Guàrdia Civil va sol·licitar la col·laboració dels Agents Mediambientals de la Demarcació Territorial d'Ocaña per tal que poguessin donar una gestió correcta als animals capturats.