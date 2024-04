Detingut a Girona un fals gestor d'estrangeria per estafar més de 100.000 euros

per J.C. Meneses Montserrat

La Policia Nacional ha detingut un home i ha imputat dues dones per haver estafat més de 100.000 euros i per delictes d'amenaces i falsedat de document públic després de registrar un domicili a Calonge (Girona), ha informat aquest dijous a través d'un comunicat.

El detingut, d'origen francès, juntament amb les dues sòcies, es feia passar per gestor d'estrangeria per a francòfons a través d'una "coneguda xarxa social" i han falsejat els documents de la seva suposada gestoria com el CIF, la localització i les factures. actes notarials i documents destrangeria.

Les investigacions policials han revelat que el grup ha sol·licitat préstecs i formalitzat societats mercantils sota el nom dels estafats.

Una de les cinc víctimes localitzades ha declarat que després d'haver publicat la seva experiència en aquesta mateixa xarxa social, havia estat amenaçada per una persona vestida de negre i amb una pistola que li ha demanat a crits que “esborrés tots els vídeos publicats o la seva família es penediria".

El detingut, que compta 12 antecedents per delictes similars a França, amenaçava a través d'aquesta xarxa social les víctimes quan sospitava que podrien avisar altres persones.