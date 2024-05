Detingut un home per incendiar 37 bungalows a un càmping de Pineda de Mar

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per presumptament incendiar 37 bungalows al càmping Emmar de Pineda de Mar (Barcelona), segons han explicat fonts policials aquest dijous.

Els fets van tenir lloc la nit del 2 al 3 de març, quan es van incendiar desenes de bungalous d'un càmping.

Les mateixes fonts policials han explicat que el foc "va posar en risc la vida de quatre persones i va originar greus danys".

Feia setmanes que els Mossos d'Esquadra investigaven si aquest incendi havia estat provocat, i després de diverses indagacions policials han pogut trobar l'autor dels fets. Segons va informar ElCaso quan es van produir els fets, els bombers van detectar més de dos focus d'incendi, cosa que reforçava la idea que podria haver estat provocat.

A més, uns veïns van veure com una persona saltava la tanca del càmping i se n'anava corrent just quan va començar l'incendi.

Els Bombers van haver de treballar durant tota la nit per apagar l'incendi, van rebre l'avís a les 23.00 hores, i no van aconseguir extingir-lo fins al matí de l'endemà. Van haver d'intervenir 16 dotacions dels cossos d'emergències.

El càmping estava tancat, a punt d'obrir per a la campanya de primavera / estiu, i ara veurà interromput el negoci fins que no repari els danys ocasionats per l'incendi. Com es pot veure a la imatge de portada, els bungalows han quedat totalment calcinats, per la qual cosa hauran de ser construïts de nou.

