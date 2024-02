per J.C. Meneses Montserrat

Agents de la Policia Nacional han detingut a la localitat de Paterna (València) un home de 40 anys acusat d'agredir i intentar estrangular la seva exparella. Els fets es van produir a l'ascensor de la finca on la dona resideix, segons ha informat la Prefectura Superior.

La investigació es va iniciar després d'una denúncia per part d'una dona que va manifestar haver estat agredida al'interior de l'ascensor de la seva finca per part de la seva exparella. L'home va accedir "de manera sorprenent" a l'habitacle per intentar escanyar-la mentre li envoltava el coll amb un cordó.

Davant els crits proferits per la víctima, el pare de la dona es va adonar de l'agressió i va anar a ajudar-lo. Quan va arribar, el presumpte autor dels fets va fugir del lloc.

Els agents de la Brigada Local de Seguretat Ciutadana de la Comissaria de Paterna van establir un dispositiu de cerca per a la localització de l'exparella.

Va ser detingut l'endemà com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments a l'àmbit familiar i homicidi en grau de temptativa. El detingut, de nacionalitat espanyola i amb antecedents policials, ha estat posat a disposició judicial.