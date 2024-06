Detingut per presumpta agressió amb arma blanca i intent de robatori a Barcelona

per Gabriel Izcovich

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut aquest diumenge el presumpte autor d'una agressió amb arma blanca a una persona a l'estació de Metro de plaça Catalunya, al centre de la capital catalana, després de suposadament intentar poc abans robar-li la cartera a la víctima.

Vigilants de seguretat han aconseguit retenir l'home, després de localitzar-lo a través de les càmeres de seguretat, fins que ha arribat la patrulla de la Guàrdia Urbana, que l'ha aturat a l'estació de La Sagrera, segons han confirmat fonts del cos a Europa Press.

Els agents han rebut l'avís per un home ferit al vestíbul de la línia L1 de plaça Catalunya, on els mateixos vigilants de seguretat han atès la víctima que presentava ferides al cap i la mà, fins a l'arribada d'una ambulància.

Segons la víctima, el presumpte autor s'havia acostat per robar-li la cartera i al resistir-se i no aconseguir-ho, ho ha agredit.

Els vigilants han vist córrer l'home per l'andana i l'han localitzat a l'andana de L1 del metro, on la Guàrdia Urbana l'ha aturat per un delicte de robatori amb violència i amb lesions menys greus.