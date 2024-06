Detingut per presumptament robar 60 mòbils, 8 portàtils i 3 tablets a Badalona

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Badalona (Barcelona) per presumptament robar més de 60 mòbils, vuit portàtils i tres tablets que han estat localitzats al seu domicili, informen aquest dijous en un comunicat.

Han localitzat el domicili de l'investigat pocs dies després d'una denúncia pel robatori d'un telèfon de l'interior d'un cotxe que estava estacionat a la via pública el 28 de maig.

La Guàrdia Urbana van detenir l'investigat aquest dilluns després de llençar una bossa que contenia fins a 40 mòbils, dels quals nou ja constaven com a robats, mentre fugia per una finestra, per la qual cosa van procedir a una entrada al seu domicili on van localitzar 21 telèfons més , vuit ordinadors i tres tauletes.

La investigació continua oberta per aclarir si hi ha més implicats en els fets, mentre els agents tornen els objectes robats als propietaris.

El detingut ha passat aquest dijous a la disposició del Jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Badalona (Barcelona).

Mor un treballador en caure des del sostre d'una nau industrial a Vilafranca

Un home de 39 anys ha mort aquest dijous al matí després de caure des del sostre d'una nau industrial on treballava, a Vilafranca del Penedès (Barcelona).

El sostre de la nau té uns sis metres d'alçada i l'accident ha estat aquest dijous cap a les 10.15 hores, informen els Mossos d'Esquadra en un comunicat.

Hi han acudit dues dotacions policials i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no ha pogut salvar-li la vida i, com és habitual en morts per accident laboral, els Mossos han avisat el jutjat de guàrdia i la Conselleria d'Empresa i Treball.

Hi intervenen més de 1.200 plantes de marihuana a Sant Llorenç Savall

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana a una finca de Sant Llorenç Savall (Barcelona), on s'han intervingut un total de 82.5kg de cabdells de marihuana envasats al buit en bosses de més 1kg cadascuna i més de 1.200 plantes, informen aquest dijous en un comunicat.

Els quatre detinguts com a presumptes autors de delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric ja han passat davant el Jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sabadell (Barcelona) el 31 de maig passat.

Els investigadors havien rebut la informació que els veïns del barri es quedaven habitualment sense llum per la qual cosa sospitaven que hi hagués una possible plantació de marihuana.

Després de recopilar la informació necessària, els agents han fet una entrada i un registre d'una finca aïllada de Sant Llorenç Savall, on ha tingut lloc les detencions i les intervencions.

A més de la plantació, els agents es van trobar davant d'una infraestructura habilitada per al creixement de les plantes i bàscules, bosses de plàstic i una màquina d'envasar.