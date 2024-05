Un detingut al Primavera Sound per robar 34 telèfons en una nit

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest divendres de matinada un home de 39 anys al recinte del Primavera Sound per presumptament robar 34 telèfons mòbils en una nit.

Fonts policials han explicat a Europa Press que la detenció es va produir cap a les 2.00 hores a la plaça Llevant de Barcelona, quan agents del grup de delinqüència urbana de paisà i agents de seguretat privada del festival van veure un home amb "actitud sospitosa".

Els agents es van acostar a l'home i el van registrar, i després de trobar els telèfons va quedar detingut.

La policia catalana va poder fer gestions 'in situ' amb algunes víctimes, que poden recuperar el telèfon després de formalitzar una denúncia.

Dels 34 telèfons presumptament robats, els agents n'han tornat 12 als seus propietaris i intenten localitzar la resta de víctimes.

Els telèfons recuperats no tornats es troben a la comissaria de Sant Martí, al número 30 del carrer Bolívia de Barcelona, per si alguna altra víctima vol recuperar-lo i denunciar.

Pulp triomfa a la primera jornada del Primavera Sound

La banda britànica Pulp, amb Jarvis Cocker al capdavant, ha triomfat aquest dijous a la primera jornada del Primavera Sound de Barcelona al Parc del Fòrum en un concert esquitxat de clàssics i que suposava la tornada al festival després del seu pas el 2011.

Pulp està immersa en el segon tram del tour 'This is what we do for an encore 2023-2024', que ja va recórrer l'any passat Europa i Llatinoamèrica, i que aquest 2024 el de Barcelona és el segon concert després d'un a Amsterdam .

El concert s'ha iniciat amb el combo 'I spy' i 'Disco 2000', al qual després han seguit temes com 'Weeds', 'This is hardcore', 'Do you remember the first time', 'Babies' --confeti inclòs-- i 'Sunrise'.

Per als bisos han deixat 'Like a friend', 'Underwear', una estesa 'Common People', en què Cocker ha aprofitat per presentar la banda, i la final 'Razzmatazz'.

Els novaiorquesos Vampire Weekend han conquerit el Primavera Sound després de més d'una dècada de la visita anterior, amb una combinació de temes del seu nou disc, 'Only God was above us', i cançons dels seus anteriors àlbums.

Temes nous com 'Capricorn' i 'Classical' s'han fusionat amb clàssics com la inicial 'White sky', 'A-Punk', 'Diane Young' i la final 'Ya Hey', amb el vocalista Ezra Koenig de mestre de cerimònies .

Paral·lelament que Pulp i Vampire Weekend actuessin als grans escenaris del Primavera Sound, dues propostes més congregaven un públic fidel a l'altre extrem del Parc del Fòrum.

Beth Gibbons, vocalista de Portishead, hipnotitzava amb la seva reconeixible veu en la presentació a Barcelona del seu primer disc en solitari, 'Lives Outgrown', encara que hi ha hagut temps per a una picada d'ullet a Portishead amb el tema 'Roads'.

Poc després, els californians Deftones, 18 anys després de la seva última visita a la capital catalana, han tronat amb temes com 'Genesis', 'Swerve city', 'Rosemary' i 'My own summer'.

Una jornada de dijous que durant la tarda ha tingut propostes com el punk energètic d'Amyl & The Sniffers i el record al músic i productor Steve Albini, mort a principis de maig, amb l'escolta de l'últim àlbum de la banda Shellac a l'hora i l'escenari on tenien previst tocar aquesta edició, i que porta el nom del mateix Albini.