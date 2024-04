Detingut un professor madrileny després de rebre 4 denúncies per tocaments a alumnes

La Guàrdia Civil ha detingut el professor d'un col·legi privat del municipi madrileny de Villanueva de la Cañada després que 4 famílies presentessin dues denúncies per presumptes tocaments a menors.

Segons confirmen a Europa Press fonts de la investigació després de la informació avançada pel diari El Mundo , la detenció es va produir dijous passat i l' arrestat és un home de 28 anys i nacionalitat espanyola que treballava com a professor al col · legi privat SEK International El Castell, ubicat en aquest municipi de la Comunitat de Madrid.

Després de passar a disposició judicial, el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 6 de Móstoles va decretar la posada en llibertat amb mesures cautelars com la prohibició de sortir del país, la retirada del passaport i la impossibilitat d'acostar-se a nens, segons les fonts jurídiques consultades , que apunten que la primera de les denúncies la van realitzar els pares d'un menor de quatre anys que presumptament hauria rebut petons i tocaments per part d'aquest docent, cosa que va iniciar la investigació que ara està judicialitzada.

Per part seva, fonts de la Conselleria d'Educació, Ciència i Universitats de la Comunitat de Madrid confirmen a Europa Press que la Inspecció Educativa està en contacte amb el centre per demanar informació sobre el que ha passat i sobre les mesures adoptades per la direcció per garantir la seguretat dels alumnes.