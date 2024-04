Detingut per robar a casa de dones grans fent-se passar per operari de la llum

Els Mossos d'Esquadra van detenir, dijous passat 11 d'abril, un home de 62 anys que presumptament havia comès diversos robatoris en domicilis de dones grans a Barcelona, han informat el cos en un comunicat aquest dimarts 16.

El suposat lladre accedia als blocs aprofitant l'entrada o sortida d'alguna persona i després es colava als domicilis simulant ser un operari de la companyia de la llum, enganyant les víctimes dient-los que hi havia alguna avaria i que hi era per arreglar-la.

Un cop el deixaven entrar, demanava a les ancianes que encenguessin els llums de diferents habitacions mentre es dedicava a robar els objectes de valor o els diners que trobava, mentre que si no el deixaven entrar es colava de totes maneres i es quedava contra la seva voluntat .

Diverses denúncies, investigació en marxa

Els Mossos van iniciar una investigació després de rebre diverses denúncies similars sobre robatoris a domicilis del districte barceloní de Sant Martí, les quals van comprovar que havien estat comeses per una mateixa persona.

Així, després de localitzar el presumpte lladre, dijous passat van iniciar un dispositiu policial: després de seguir-lo, van veure que entrava minuts abans de les 10 del matí de l'esmentat dijous 11 en una finca del carrer Rogent aprofitant que estava oberta i seguidament el van detenir.

L'home va passar a disposició judicial dissabte, dos dies després de la detenció, acusat de suposadament haver comès tres delictes de furt i dos delictes de violació de domicili.

Consells policials

La Policia Nacional ha llançat una sèrie de consells per evitar estafes relacionades amb "falsos revisors de gas o d'aigua", entre els quals demanar sempre la identificació dels empleats que es presentin als domicilis.

Segons recorda, en aquest tipus de fets els presumptes estafadors, es fan passar per inspectors, ia simple vista són "molt semblants als reals". Així, es presenten en domicilis i manifesten que han de fer la revisió del gas o aigua, sol·licitant el pagament en metàl·lic d'aquest treball.

Alhora, apunta també la Policia Nacional que les víctimes en aquest tipus d'il·lícit solen ser persones d'edat avançada, i ofereix una sèrie de recomanacions perquè els ciutadans, especialment les persones grans que viuen soles, víctimes habituals d'aquest tipus de fets , puguin reaccionar a temps si topen amb els estafadors.

D'aquesta manera, la policia incideix que cal recordar sempre que les instal·lacions de gas han de passar cada cinc anys una inspecció per part de l'empresa distribuïdora.

També que lempresa ha de comunicar, amb antelació, la data de la revisió, per la qual cosa no sha de permetre laccés a cap persona si no hi ha hagut avís previ.