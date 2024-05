Detinguts 4 membres d'un grup que robava cotxes i els venia a països d'Àfrica

Els Mossos d'Esquadra, juntament amb el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, han detingut a Lleida quatre presumptes membres de grup que robava vehicles i els venia fraudulentament a països d'Àfrica, informen aquest dissabte en un comunicat.

La investigació es va obrir a l'octubre després de 7 robatoris de cotxes de la mateixa marca i model del 28 al 30 d'octubre: 2 a Lleida, 2 a Girona, 2 a Alpicat (Lleida) i 1 a Monzón (Osca), i encara s'investiga la relació amb aquest cas de 2 robatoris al novembre a Almeria.

Els investigats, que havien participat en fets similars per tot Europa, han estat detinguts del 24 d'abril al 2 de maig com a presumptes autors de 10 robatoris de cotxes i pertinença a organització criminal, encara que van quedar en llibertat després de declarar a comissaria, i s'han de presentar davant del jutge quan siguin requerits.

L'organització estava dividida en 3 nivells on cadascú tenia les seves tasques: una persona dirigia les accions i gestionava el trasllat per via marítima dels cotxes robats; el segon nivell s'encarregava de robar i l'últim nivell, el dels detinguts, que coneixien el terreny, seleccionaven els cotxes i facilitaven les dades necessàries per robar amb seguretat.

Un cop robats els cotxes, els aparcaven a zones aïllades per assegurar-se que no havien estat descoberts i després els traslladaven en contenidors marítims per vendre'ls a l'Àfrica.

La investigació

La Guàrdia Urbana de Lleida ja havia recuperat dos vehicles, ja que els propietaris els van facilitar les dades del sistema de geolocalització que tenien. Es va interceptar un contenidor al port de La Palma de Gran Canària el 28 de novembre que contenia 3 dels vehicles robats a Lleida.

Al port de Banjul (Gàmbia), pocs dies després les autoritats portuàries del país han interceptat també un altre contenidor que traslladava 3 vehicles, 2 d'ells robats a Almeria.

Les autoritats van descobrir que els membres d'aquesta organització havien estat responsables dels robatoris i que s'havien desplaçat per diverses zones d'Espanya en poc temps. La investigació continua oberta per aturar la resta d'integrants d'aquesta organització criminal internacional.