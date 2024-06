Detinguts 5 joves per segrestar una estrangera durant cinc dies per robar-lo

per Gabriel Izcovich

Funcionaris de la Policia Nacional de Salamanca, amb la col·laboració del Lloc de la Guàrdia Civil de Tamames, han detingut dues dones i tres homes joves, d'entre 20 i 21 anys, i de nacionalitat espanyola, per haver segrestat durant cinc dies una dona estrangera en situació irregular per robar-li amb violència i intimidació tots els seus diners.

Dos dels detinguts tenien nombrosos antecedents policials i penals, i un estava fugat del centre penitenciari en què havia d'estar complint condemna, segons informa la Subdelegació del Govern.

La investigació va començar quan els agents de la Brigada d'Estrangeria i Fronteres van tenir coneixement de la privació de llibertat d'una dona estrangera en situació irregular.

Després de diverses setmanes de recerca, incloent vigilàncies i seguiments, es va aconseguir localitzar part del Grup a la localitat de Tamames, on en col·laboració amb la Guàrdia Civil, van ser detinguts dos dels seus membres. Després d'aquestes detencions s'han dut a terme les de la resta dels membres del grup, a Salamanca i Carbajosa de la Sagrada.

La dona va estar privada de llibertat durant cinc dies, en què va ser sotmesa a violència física i intimidació amb arma blanca. La van traslladar d'ubicació fins a quatre vegades, desplaçant-la de Salamanca, a la localitat de Barbadillo, Morilles i de nou a Salamanca capital, on va poder ser alliberada.

La víctima explica com durant la seva privació de llibertat, i malgrat conèixer la seva situació de precarietat, li van robar tots els diners que portava, i es va veure obligada a lliurar-los la clau i contrasenya del seu compte corrent, per buidar-lo mitjançant Bizum.

Fruit de les vigilàncies i seguiments s'ha pogut comprovar com els autors circulaven conduint vehicles discrets per no cridar l'atenció, però que ho feien sense tenir permís de conduir.

Un cop detinguts els autors dels fets van passar a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia, el qual va decretar l'ingrés a la presó d'un.