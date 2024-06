Detinguts el líder i tres col·laboradors d'una 'secta destructiva'

per J.C. Meneses Montserrat

La Guàrdia Civil, en el marc de l'Operació 'Mileniocat', ha desarticulat una associació il·legítima catalogada com a 'secta destructiva, que operava a la localitat saragossana d'Escatrón, amb la detenció de quatre persones com a presumptes autors dels delictes d'associació il·lícita i estafa, entre els quals hi havia el líder d'aquesta secta, al qual també li imputen delictes d'amenaces, coaccions i lesions.

La investigació es va iniciar després de diverses denúncies de víctimes d'aquesta secta a la ciutat de Barcelona, que alertaven que el seu líder havia fet servir "tècniques d'alteració i manipulació psicològica i agressions físiques" per exercir control sobre la seva personalitat per provocar "una total dependència cap a ell" i, així, aconseguir un benefici econòmic, ha informat la Guàrdia Civil.

En el transcurs de les investigacions, els agents han constatat com el líder de la secta, anomenada 'EVOL', sota un aspecte legal, hauria dut a terme la realització de diferents tallers i recessos espirituals relacionats amb l'autoconeixement i creixement personal.

Durant aquests tallers, el líder i els seus col·laboradors, començarien una tasca de manipulació sobre les víctimes, la majoria dones, provocant, mitjançant un discurs amb gran poder d'atracció, que trenquessin amb totes les seves relacions externes, buscant crear-ne una dependència total. .

Un cop captades, les víctimes eren convidades a conviure amb ells i la resta de membres de la comunitat sota els ensenyaments i les directrius que marcava el líder de la secta.

La secta 'EVOL'

La secta 'EVOL' es constitueix el 2018, en un lloc aïllat i de difícil accés de la localitat saragossana d'Escatrón, cosa que afavoria el discurs del seu líder, que indicava als membres que no havien de tenir contacte amb un món exterior "corrupte i malalt, patint agressions verbals i físiques si duien a terme algun tipus de relació amb la resta de la societat.

El líder es venia a si mateix com un "salvador" de la humanitat i difonia un discurs catastrofistes mitjançant el qual indicava que el 2027 la societat, tal com es coneix actualment, desapareixeria i que ell era l'única persona que tenia prou coneixement per salvar els membres de la seva comunitat i establir "el nou món" i buscava que els integrants patissin un procés d'alteració mental i personal.

En el seu discurs, també destacava el paper fonamental de la dona, era la clau per poder establir-se aquest "nou món". Per això, el líder i els seus col·laboradors buscaven que, la majoria, la secta estigués constituïda per dones.

Per tal d'establir els seus ensenyaments, el líder d'aquesta 'secta destructiva', emprava no només mitjans de manipulació i alteració de la personalitat, sinó també mitjans violents i vexacions, realitzant aquests actes davant de tots els integrants, exercint una influència i un control absolut sobre les víctimes.

El líder i els seus col·laboradors aconseguien aportacions econòmiques dels membres que els permetien millorar les instal·lacions de l'emplaçament on s'ubicava la secta, així com dur a terme nous tallers on poder aconseguir captar nous adeptes.

Durant la detenció, la Guàrdia Civil va registrar l'emplaçament on s'ubicava 'EVOL', que albergava una gran extensió de terreny i diferents construccions, i va intervenir diferent documentació emprada pel líder de la secta i pels seus col·laboradors per als processos de captació i posterior manipulació de la personalitat de les víctimes.

La investigació, dirigida pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció Únic de Casp, l'han dut a terme la Secció d'Informació de la Zona de Catalunya amb la col·laboració del Grup d'Informació de la Comandància de Saragossa i de la Unitat Central Especial 3 de la Prefectura d'Informació, comptant també amb el suport i la col·laboració de diferents Unitats de la Comandància de Saragossa.

La Benemèrita no descarta que el nombre de víctimes augmenti conforme avança la investigació, existir més afectats i persones vinculades a aquesta organització que per por o temor no hagin denunciat els fets amb anterioritat.