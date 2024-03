Una dona es cala foc davant del Palau de Justícia de Huelva

per Helena Celma

Una dona roman ingressada a la Unitat de Cures Intensives de l'Hospital Verge del Rocío de Sevilla al tenir entre el 70 i el 80% del seu cos cremat després de calar foc aquest diumenge passat a la plaça dels Advocats, davant del Palau de Justícia de Huelva capital, segons han confirmat Europa Press des del servei d'Emergències i la Policia Nacional.

El succés es va produir cap a les 19.25 hores quan aquesta persona, per causes que encara no se saben, es va calar foc després de ruixar-se amb un líquid inflamable pel seu cos.

Fins al lloc dels fets es van traslladar els serveis sanitaris i la Policia Nacional, i després va ser evacuada en helicòpter a l'Hospital Verge del Rocío de Sevilla.

La Policia Nacional ha confirmat que es tracta d'una persona que vivia al carrer i que actualment no s'hi pot parlar, per la qual cosa desconeixen quin motiu aquesta acció.