Una dona demana ajuda amb notes perquè un home la va tenir atrapada durant un mes

per Redacció CatalunyaPress

L'inspector de Policia Local de La Llacuna (Tenerife), José Javier López, ha informat de l'auxili d'una dona de 33 anys que feia més d'un mes que estava retinguda per un home que presumptament la maltractava en un immoble de la zona de Tejina.

Segons ha explicat l'inspector a través del compte oficial de la Policia Local de La Laguna a la xarxa social 'X', cap a les 11.30 hores d'aquest dimarts els serveis policials van rebre un requeriment d'una veïna de la zona de Tejina que informava que havia rebut al seu domicili uns paperets on una altra persona li demanava auxili.

Seguidament es van traslladar fins al lloc diverses patrulles, i van poder comprovar el que l'alertant deia, i per això els agents van procedir a l'auxili de la víctima, que es trobava amb un home, que assegurava que "no passava res".

Tot i això, la dona auxiliada ha exposat als agents que portava retinguda al domicili més d'un mes des que va arribar de Cuba, assegurant que aquest home li "havia tret fins al passaport i presumptament havia causat maltractaments de forma reiterada".

Alguns dels detalls que va afirmar van ser que l'havia amenaçat a punta de ganivet més d'una vegada, que en una ocasió la va agafar dels cabells per tirar-la a terra i estrènyer-li el coll, i que havia intentat fugir més d'una vegada d'aquell pis , però l'individu li ho impedia. Sense anar més lluny, aquest dimarts l'havia amenaçat amb el ganivet de la platanera.

Per això, després de comprovar els agents els fets, van detenir l'home i el van traslladar fins a les dependències del Cos Nacional de la Policia, mentre que a la dona li van prestar els primers auxilis al Centre de Salut de Tejina, on va ser reconeguda per un facultatiu .

Posteriorment se'l va traslladar també a dependències de la Comissaria de la Policia Nacional, on va presentar declaració i posteriorment es va passar a l'home a disposició judicial.

La Policia Local recorda que una de les millors formes per evitar o almenys minorar la "desgraciada xacra" que viu la societat, com és la violència de gènere, és comptar amb la col·laboració ciutadana