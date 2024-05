Una dona mor atropellada per un tren en un pas a nivell a Matamorosa

Una dona ha mort aquest matí atropellada per un tren Alvia en un pas a nivell a Matamorosa, a Campoo de Enmedio, segons ha informat la Guàrdia Civil a Europa Press.

De moment, es desconeixen les causes de l'accident que està sota investigació policial, ha assenyalat el 112 en un comunicat.

El Centre d'Atenció a Emergències del Govern de Cantàbria va rebre l'avís de l'incident cap a les 10.40 hores, moment en què va mobilitzar fins al lloc bombers del mateix servei d'emergències autonòmic, agents de la Benemèrita i sanitaris del 061.

A conseqüència del sinistre, ha estat interrompuda la circulació entre Reinosa i Sopeña, cosa que ha afectat els trens que realitzen el recorregut Santander-Palencia, segons indica Adif a X, abans Twitter.

El trànsit ferroviari s'ha restablert a primera hora del vespre. Mentrestant, es va establir un pla alternatiu de transport amb transbordaments per carretera per als viatgers afectats.

Pas a nivell

Un pas a nivell és un punt d‟intersecció entre una via fèrria i una carretera o camí, al mateix nivell. Això significa que no hi ha una separació física entre el trànsit ferroviari i el vehicular o per als vianants, com seria el cas en un pas superior (pont) o un pas inferior (túnel). En un pas a nivell, tant trens com vehicles i vianants comparteixen el mateix espai, cosa que requereix la implementació de mecanismes de control i seguretat per evitar accidents.

Factors de Risc als Passos a Nivell

En moltes ubicacions, la visibilitat en els passos a nivell pot estar compromesa per la vegetació, edificis o altres obstacles, cosa que dificulta que conductors i vianants vegin un tren aproximant-se amb prou antelació. Aquesta manca de visibilitat és un factor crític que augmenta el risc de col·lisions.

No tots els passos a nivell estan equipats amb barreres automàtiques, llums intermitents o senyals acústics. En aquells no protegits, on aquestes mesures de seguretat brillen per absència, la probabilitat d'accidents s'incrementa significativament. Els passos a nivell sense barreres o senyals són especialment perillosos, ja que depenen completament de l'atenció i la precaució dels usuaris.