Una dona mor escanyada a Màlaga i la seva parella confessa la seva autoria en una carta

Una dona de 76 anys va morir divendres passat en una vivenda a Fuengirola (Màlaga) pel que sembla escanyada presumptament per la seva parella, que ha estat detingut per la Policia Nacional, segons han confirmat fonts policials.

Els fets van passar cap a les 23.15 hores de divendres passat. El Servei d'Emergències 112 Andalusia va rebre una trucada d'un alertant per a l'assistència en un domicili a una dona d'edat avançada.

En aquell moment es va mobilitzar els efectius del Cos Nacional de Policia i dels serveis sanitaris, que no van poder fer res per salvar la vida de la dona.

Així, els agents han detingut un home, de 75 anys, per presumptament matar la seva parella, segons les primeres dades per estrangulament, i després intentar acabar amb la seva ingerint pastilles, tot i que sembla que està fora de perill.

Segons les bases de dades de la Policia Nacional, no consten denúncies per violència de gènere i la investigació està oberta per al total aclariment dels fets.

La carta on la parella admet haver fet el crim

L'home detingut ha confessat la seva autoria en aquest crim, segons ha informat el delegat del Govern a Andalusia, Pedro Fernández, que ha afegit en aquest sentit que el detingut havia deixat una carta escrita, "tot i que va intentar suïcidar-se amb posterioritat".

En roda de premsa concedida a la Subdegelació del Govern a Granada, Fernández ha afegit que la parella era un matrimoni cordovès, i que residia en aquest municipi malagueny.

Així mateix, el delegat ha assenyalat que no existien denúncies ni cap mesura vinculada al sistema Viogen, i ha recordat que, si es confirmessin aquests dos casos com a violència de gènere, donarien la xifra de cinc dones assassinades des de començament d'any a Andalusia. "Hem d'esperar la confirmació per part de la Delegació del Govern contra la violència de gènere, però ja dic, en principi, que tots els indicis apunten que hi ha hagut dues dones assassinades per violència de gènere", ha traslladat en referència a els esmentats successos de Zafarraya i Fuengirola.