Una dona perd els peus després d'empènyer-la el seu xicot a la via del tren i ser atropellada

Una dona de 29 anys ha perdut els dos peus després de ser atropellada per un tren a Nova York dissabte passat, segons WABC-TV, NBC 4 New York i The New York Post. La policia de Nova York va informar que van trobar la víctima conscient, i que va ser traslladada a un hospital, on encara hi és.

El fet va passar, concretament, a l'estació de metro de Fulton Street, al districte de Manhattan. La policia va rebre una trucada del succés a les 10.25 hores del matí. I després d'una investigació, ha determinat que l'havien empès a les vies. Segons WABC-TV i The New York Post, presumptament va ser el seu xicot qui la va llançar a les vies, després d'haver discutit, i abans de fugir.

La policia investiga el cas. Mentre busca una evidència en forma de vídeo, està buscant el presumpte autor, a qui els testimonis van descriure com un home que portava una camisa blava, texans blaus i una jaqueta de color fosc.

La delinqüència al metro de Nova York, a l'alça

Aquest cas ha passat en ple auge de delinqüència a la ciutat nord-americana. Tant és així que la governadora de Nova York, Kathy Hochul, ha aprovat el desplegament de 750 agents de la Guàrdia Nacional per la xarxa de metro de la ciutat, anticipant que “per als que estiguin pensant portar una pistola o ganivet al tren, això almenys tindrà un efecte dissuasiu”. A més, l'estat també ha desplegat 250 policies.

Per la seva banda, l'alcalde novaiorquès, Eric Adams, va anunciar que reintroduirà els controls de motxilles aleatoris a passatgers del metro. Entre altres casos, recentment hi ha hagut un tiroteig que es va saldar amb un mort i cinc ferits.