Dos detinguts a municipis de Girona per robar cable de coure

per Pau Arriaga Pérez

Els Mossos d'Esquadra van detenir entre el 24 i el 28 de maig dos homes a La Cellera de Ter (La Selva) i un home a Sant Julià de Ramis (Gironès) per presumptament robar cable de coure.

El primer dels fets va tenir lloc el 24 de maig, quan els agents van rebre l'avís que a la zona del carril bici de la Cellera de Ter hi havia homes que “podrien estar tallant cable telefònic”, segons un comunicat aquest dijous.

Els agents es van desplaçar fins al lloc i, amb les dades facilitades per uns testimonis, van localitzar un vehicle ocupat per dues persones i el van detenir.

Durant el registre del cotxe, van comprovar que el maleter estava "ple de cables de coure" --uns 80 quilos--, i també van localitzar eines necessàries per sostreure'l, com navalles, tenalles, guants, llanterna i tornavisos; davant les evidències van quedar detinguts.

Segona detenció

La segona detenció es va produir el 28 de maig cap a les tres de la matinada a la zona de Sant Julià de Ramis, quan agents que circulaven per l'AP-7 van observar un vehicle que reduïa la velocitat en detectar la presència policial i posteriorment accelerava.

Els agents li van fer indicacions per sortir de l'AP-7 i, un cop fora de l'autopista, el vehicle "va accelerar bruscament i va fugir a gran velocitat", fins que els Mossos van detenir el vehicle a la C-66.

A l'interior de la furgoneta van comprovar que hi havia 100 quilos de cable de coure i una serra, i el conductor va quedar detingut per un delicte de robatori de coure i per desobediència als agents de l'autoritat, mentre que els altres dos ocupants del vehicle van fugir pel bosc.

Empreses de gestió de residus

Els Mossos d'Esquadra han intensificat les inspeccions a empreses de gestió de residus, i el 28 de maig en una nau de Sils (Girona) hi van intervenir 1.326 quilos de coure.

L'empresa no va presentar la llicència d'activitat ni va poder acreditar que compleixi el registre obligatori ni de comunicació de les operacions de compravenda, i els responsables tampoc no van poder acreditar l'origen del coure localitzat a l'interior del local, per la qual cosa els agents van aixecar actes de incompliment.