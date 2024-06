Dos camioners van trobar la menor violada a Igualada en 'un toll' de sang

Dos camioners que van trobar l'adolescent de 16 anys víctima d'una violació a Igualada (Barcelona) després de sortir d'una discoteca la nit de Halloween del 2021 han explicat al judici que ha començat aquest dilluns al'Audiència de Barcelona que la van trobar al costat de una nau industrial d'un polígon: "Tot estava ple de sang, hi havia un bassal molt gran de sang".

Aquest treballador estava dins de la nau i ha aclarit com hi havia poca llum (eren cap a les 7 i estava clarejant) no hauria pogut veure la noia, que estava a uns 200 metres, si no fos perquè ho va avisar un company que entrava amb el camió i la va veure des del vehicle.

El primer camioner va trobar la noia a terra, tremolant, mig nua i ensangonada; la va tapar amb la jaqueta, va avisar l'altre company que va instar a "trucar a l'ambulància i als Mossos perquè aquesta noia està mig morta".

"Li vaig dir: ara arriba l'ambulància. I ella deia; 'no, no, no'. No crec que m'escoltés", ha explicat el conductor al preguntar-li si la noia n'estava conscient.

Aquella nit la noia va anar a la discoteca amb una amiga, que ha testificat al judici i ha explicat que van discutir perquè una vegada al local, la víctima se'n va separar per anar-se'n amb un noi.

Es van tornar a veure a la discoteca però la va perdre de vista entre les 4 i les 5, i la va trucar quan va tancar el local, cap a les 6, quan caminava cap a l'estació: la víctima li va dir que també anava cap a l'estació, però quan la va tornar a trucar des de l'andana i des del tren no va aconseguir contactar-hi.

"Tenia entès que no tornaria sola"

La noia havia sortit de la discoteca amb un noi, també testimoni al judici, que ja coneixia d'abans: van anar a un lloc apartat per tenir sexe i es van acomiadar cap a les 6, quan ell se'n va anar cap a casa al cotxe del pare d'un amic que els va venir a buscar.

"Tenia entès que ella aniria amb els seus amics, no sé com tornaria, però tenia entès que no tornaria sola", ha assegurat el noi en explicar que se'n va acomiadar al mateix polígon on s'havien amagat per tenir sexe.

Condemnat per intentar violar la seva germana petita

L'acusat, que en aquell moment tenia 21 anys, afronta una petició de 45 anys de presó pels presumptes delictes d'assassinat i agressió sexual; i quan era menor va ser condemnat per intentar violar la seva germana petita.

Aquest dilluns, el seu advocat ha demanat ajornar l'interrogatori a l'acusat fins al final del judici perquè pugui contestar totes les proves que es presentin, de manera que declararà dijous o divendres abans del tràmit de conclusions finals.

La víctima no ha hagut de declarar al judici

Per la seva banda, la noia no ha hagut de declarar al judici i al seu lloc el tribunal ha escoltat l'enregistrament de la declaració que va fer a la fase d'instrucció, que s'ha reproduït a porta tancada per preservar la seva intimitat.

Amb el mateix objectiu, el tribunal ha prohibit difondre informació sobre la seva identitat, dades que puguin identificar-la o circumstàncies personals relacionades amb les necessitats de protecció, i tampoc dades o imatges sobre la seva família o entorn.

Al judici d'aquesta setmana, a més de la Fiscalia intervenen com a acusacions la família de la víctima, l'advocacia de la Generalitat, l'Ajuntament de Masquefa i el d'Igualada (Barcelona), la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), Vox i l'empresa que gestiona la discoteca on va ser la noia aquella nit.