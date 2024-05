Dos detinguts a Lleida en trobar 13.382 pastilles d'èxtasi al cotxe

La Policia Nacional ha detingut dues persones a Les (Lleida) per un presumpte delicte de tràfic de drogues després d'aturar-los en un control policial i trobar al maleter del cotxe 13.382 pastilles d'èxtasi.

Els detinguts van presentar documentació italiana i francesa als seus mòbils i, després de comprovar-los amb equips de verificació de documents estrangers, els agents van emetre un informe provisional de presumpta falsedat documental, informa la Policia en un comunicat aquest dimecres.

Tots dos havien estat fitxats abans a Espanya per suposadament entrar de manera irregular al·legant ser de nacionalitat algeriana, i la policia ha afegit que estudia la possibilitat que siguin part d'una organització dedicada a introduir droga al país.

A Espanya, la tinença, el trànsit o la distribució d'èxtasi està tipificada com un delicte al Codi Penal. Davant d'aquesta quantitat de droga en possessió, les penes poden ser molt severes. Pot portar condemnes que van des de penes de presó fins a multes considerables.

L'èxtasi és catalogat com una droga perillosa a Espanya, cosa que significa que la seva possessió il·legal i la seva distribució són considerades com a delictes greus. A més de les conseqüències legals, l'ús d'èxtasi comporta riscos significatius per a la salut, com ara problemes cardíacs, dany cerebral, deshidratació i altres efectes adversos. Per tant, cal destacar tant la gravetat de les implicacions legals com els perills per a la salut associats amb l'ús i la possessió il·legal d'èxtasi en el context de la legislació espanyola.