Dos ferits després d'una forta baralla entre els treballadors de les obres del Camp Nou

per J.C. Meneses Montserrat

El FC Barcelona està passant una de les pitjors crisis que ha viscut a la seva història. Als mals resultats ia la desorientació generalitzada, ara li han de sumar problemes a les obres per construir el nou Camp Nou.

Segons han publicat diversos mitjans, hi ha dos treballadors ferits de caràcter lleu a causa d'una baralla. El succés s'ha produït aquest dijous al matí quan, per motius que no se saben, s'ha produït una forta baralla entre els operaris que treballen a les obres de remodelació del camp.

Els Mossos d'Esquadra han acudit al lloc dels fets i han identificat diverses persones. No hi ha hagut cap detenció.

Els serveis d'emergència també han acudit al lloc dels fets per atendre els treballadors ferits amb lesions de caràcter lleu diferents. Després d'una primera observació, han traslladat dos dels empleats en ambulància a un centre hospitalari.

Una remodelació amb molts problemes

Aquest no ha estat l'únic problema que ha comportat la remodelació del Camp Nou. Aquest març, un treballador de les obres de l'estadi Spotify Camp Nou va resultar ferit greu després d'una caiguda d'alçada, van informar fonts de la Conselleria d'Empresa i Treball.

L'afectat, un empleat subcontractat que treballa en la remodelació de l'estadi, va caure mentre estava suspès en altura muntant unes xarxes protectores, ha avançat El Periódico aquest dijous.

La Conselleria d'Empresa i Treball va obrir una investigació sobre el cas, com fa amb tots els accidents laborals tipificats com a greus.

Irregularitats laborals

Els treballadors de les obres del Camp Nou van denunciar irregularitats als seus contractes i van assenyalar que treballen en condicions deplorables. La construcció del nou Camp Nou l'està duent a terme una empresa subcontractada que principalment està contractant immigrants per fer-los treballar jornades de 10 hores de dilluns a dissabte.

A més, i segons van denunciar El Periódico, cobren salaris per sota del mínim legal a Espanya, i no ho denuncien per por de perdre el poc que tenen.

"Hi ha gent que vol treballar, però paguen pocs diners, 6,50 euros l'hora", va afirmar un treballador. "És clar que tinc por, molta por i sempre estic alerta perquè no vull la baixa", va exclamar un altre.